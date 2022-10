Adif adjudica la renovació de via per l'AVE Xàtiva-l'Alzina que evitarà inundacions al túnel de la Font de la Figuera

Les espectaculars inundacions en el túnel i el traçat de la via d'alta velocitat a la Font de la Figuera quan hi ha episodis de pluges torrencials poden tindre els seus dies comptats. I és que Adif ha anunciat l'adjudicació de les obres de renovació i canvi d'ample en el tram de l'alta velocitat entre Xàtiva-Nus de la Encina, obres que inclourien la remodelació d'aquest punt conflictiu i després de les reiterades queixes des del municipi de la Costera.

Segons el comunicat d'Adif, dins de l'actuació es condicionarà la plataforma, s'actuarà sobre drenatges transversals del trajecte i del túnel de Font de la Figuera i les estructures de protecció de piles dels passos superiors per a complir amb les especificacions tècniques d'interoperabilitat, així com els canalons de comunicacions.

En el túnel de la Font de la Figuera, de 815 m de longitud, es procedirà a la substitució de la via doble sobre balast per via doble sobre placa de formigó. A més, es procedirà al recrescut del nivell del corredor, així com a la instal·lació de passamans.

Inversió de 40 milions

El projecte genèric que ha explicat Adif consisteix en una inversió de 41 milions d'euros en un tram de ferrocarril de 40 km. Aquest inclou les obres de renovació i canvi d'ample i un altre per al subministrament d'aparells de via per al tram Xàtiva-Nus de la Encina, que s'emmarca en el nou accés ferroviari d'Alta Velocitat de la línia Madrid-Castella-la Manxa-Comunitat Valenciana-Regió de Múrcia i que forma part també del Corredor Mediterrani.

El contracte d'execució d'obres i canvi a ample estàndard (1.435 mm) ha sigut adjudicat a Ferrovial Construcció per import de 32 milions euros i un termini d'execució de 16 mesos. Voestalpine Railway Systems Jez, per part seua, s'encarregarà del subministrament, transport i premuntatge d'aparells de via (els dispositius que permeten la bifurcació i encreuament de diferents vies) per un import de 9 milions d'euros.

Aquesta actuació, al costat de les d'electrificació a 25 kV i les instal·lacions de senyalització i ERTMS en el mateix tram, contribueixen a continuar impulsant el desenvolupament del Corredor Mediterrani ja que, entre els avantatges per a l'explotació ferroviària d'aquesta nova infraestructura estratègica, permetrà la connexió de les tres capitals de la Comunitat Valenciana en ample estàndard.

En els dos ramals de connexió pel costat sud, es condicionaran i prolongaran les plataformes construïdes i es muntarà la nova superestructura amb travesses d'ample estàndard.

En l'actual estació de Moixent es prolongarà la plataforma de les vies d'apartat cap al costat Xàtiva per a dotar-les d'una longitud útil de 750 m. Aquestes vies d'apartat seran també prolongades en els seus extrems amb l'execució de vies mànec de seguretat de 60 m de longitud.