Adif completa la renovació integral de la línia fèrria entre Sueca i Cullera

Adif finalitza la segona de les quatre fases de la renovació integral de la línia entre Silla i Gandia (25 km), una actuació integrada en el Pla de Rodalia de la Comunitat Valenciana, amb una inversió de 80 milions d'euros.

Els treballs han completat la renovació de totes dues vies en el tram Sueca-Cullera. Ara, abordarà les obres de les altres dues fases, una per cada via, entre Sollana i Sueca.

Les actuacions inclouen la substitució de tots els elements de la superestructura (carril, travesses, balast i aparells de via) i el sistema d'electrificació. Al llarg del tram, es renovaran 120.000 metres cúbics de balast, 85.000 travesses polivalents i 52.000 m de carril, a més de la catenària.

Així mateix, s'adeqüen 220 obres de drenatge transversal, que reforçaran la capacitat d'evacuació d'aigua, ja que el traçat es troba en l'àmbit del Parc Natural de l’Albufera. Així mateix, s'instal·laran nous aparells de via en les estacions de Sollana, Sueca i Cullera.

L'actuació incrementarà la fiabilitat de la xarxa i millorarà l'explotació ferroviària, contribuint a una major regularitat del trànsit i un augment de la velocitat de les circulacions. Una major robustesa de les instal·lacions derivarà en l'optimització de les labors de manteniment.

Servei i renovació integral, compatibles

Les obres es desenvolupen, principalment, en horari nocturn -quan no hi ha circulació ferroviària- i en caps de setmana concrets, compatibilitzant el trànsit ferroviari amb la renovació integral. Per a reforçar la seguretat, en alguns dels trams s'han implantat Limitacions Temporals de Velocitat (LTV), que representen un increment dels temps de viatge d'entre 3 i 5 minuts.

Per a minimitzar les afectacions sobre el trànsit ferroviari derivades dels treballs, Adif va incrementar prèviament la capacitat del tram amb la instal·lació d'un nou sistema de control, comandament i senyalització i equipament de gestió del trànsit, el Bloqueig Automàtic en Via Doble (BAB), en el tram Sollana-Cullera. A més, ha renovat els enclavaments entre Sollana i Gandia.

El BAB millora l'explotació ferroviària i la regularitat de les circulacions i agilitza la gestió del trànsit, possibilitant circular indistintament en tots dos sentits per les dues vies.