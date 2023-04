Adif licita el projecte que remodelarà un tram de la línia Xàtiva-Alcoi i permetrà que s'òmpliga l'embassament de Bellús

L'Embassament de Bellús es va construir en els anys 90 amb l'objectiu principal d'alleujar les avingudes d'aigua del riu Albaida perquè la seua desembocadura en el Xúquer no provoque inundacions a la Ribera. No obstant això, des de la seua inauguració l'any 1995 no ha pogut complir fidelment aquesta funció per un problema de l'encaix de la línia Xàtiva-Alcoi, ja que si depassa el 42% de la seua capacitat (69,2 hectòmetres cúbics) inundaria la via fèrria.

Per a poder corregir aquest disfunció Adif (Administrador d'Infraestructures Ferroviàries) preveu remodelar part del traçat entre Benigànim i la Pobla del Duc. Per a això aquest mes d'abril ha publicat en el BOE (Butlletí Oficial de l'Estat) la licitació de la redacció del projecte amb un valor del contracte de 712.176,44 euros, més IVA. Els treballs consistiran en una millora del drenatge de la via al seu pas sobre els barrancs de Torrella i el Forcall, pels llits dels quals pugen les aigües a mesura que van embassant-se en la presa, això podria executar-se mitjançant una variant de traçat o elevant la cota de l'estesa ferroviària.

Aquesta mesura es va posar sobre la taula després de capítols com la DANA de setembre de 2019 o 'Gloria' al gener de 2020, i que el desembassament de l'aigua va provocar que s'inundaren nombroses zones agrícoles de la comarca de la Ribera, arribant a tallar l'autovia A-7. Després de les inundacions produïdes per ‘Glòria’ a la Ribera els alcaldes dels municipis més afectats van dir prou i es van mobilitzar, els representants públics van reclamar solucions a la CHX (Confederació Hidrogràfica del Xúquer).

Després d'aquesta situació el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. la CHX van presentar mesures per a una solució definitiva com també provisionals fins que estiga operativa la definitiva que va per a llarg. Per això la CHX va establir un nou protocol pel qual en cas de necessitat es depassarà el límit estipulat i s'interromprà la circulació en la línia, però es farà únicament per a evitar crescudes del Xúquer a la Ribera, és a dir, quan siga necessari per a la seguretat de les persones. Així la confederació prioritzarà la laminació d'avingudes a costa d'inundar la via del tren.