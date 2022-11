Adjudicat d'emergència el desmantellament del tauler del Pantalà del Port de Sagunt que ha patit tres enfonsaments

L’Autoritat Portuària de València (APV) ha adjudicat per tramitació d’emergència les obres de “desmantellament del tauler del Pantalà de Mineral de Sierra Menera del Port de Sagunt”. Una actuació que ja va anunciar el president de l’APV, Aurelio Martínez, en l’últim Consell d’Administració de Valenciaport dijous passat 10 de novembre, i que es va concretar el divendres 11 de novembre a la vesprada amb la signatura d’aquesta contractació a l’empresa SACYR Construcció, S.A.O. per un import de 5.802.053,73 euros (IVA inclòs).

Amb aquesta mesura, l’APV actua de manera urgent després de l’última ensulsiada de part de la infraestructura esdevinguda el passat 28 de setembre -el tercer des de 2019-, on van caure tres obertures, en concret el 9, 10 i 11, els que estaven en pitjor estat “sense necessitat de temporal, amb la mar en bon estat, la qual cosa va evidenciar el mal estat de la instal·lació que no té possibilitat de reparació”. Tota la zona ja estava abalisada per Valenciaport després dels primers incidents.

Després d’estudiar l’estat del mateix després d’aquesta incidència, s’ha pogut comprovar a més que existeix un suport, el que suporta les obertures 5 i 6, que té un estat de degradació similar i, per tant, dins del grau d’incertesa quant a la durabilitat i seguretat de tota l’estructura, es tem, donada la impossibilitat material de limitar l’accés a l’àrea per curiosos, banyistes o xicotetes embarcacions, que davant un altre despreniment fortuït es puguen produir danys personals.

D’altra banda, a l’hora de plantejar el desmantellament de l’estructura, el cost de l’obra i la viabilitat de l’actuació venen condicionats significativament per la mobilització dels mitjans marítims pesats i la disponibilitat d’aquests, per la qual cosa es proposa el desmantellament del pantalà amb caràcter d’emergència. El termini d’execució de les obres és de tres mesos que començaran abans d’un mes.