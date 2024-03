Agullent impulsa dos projectes d'instal·lacions fotovoltaiques en col·laboració amb la comunitat local

L’Ajuntament d’Agullent posa en marxa dos importants projectes d’instal·lació de panells fotovoltaics en un esforç conjunt per a promoure la sostenibilitat i la participació ciutadana en la generació d'energia neta.

La primera d’ells està realitzant-se a la coberta del mateix ajuntament, instal·lant vint-i-dos panells fotovoltaics amb l’objectiu de cobrir part de les necessitats energètiques de l’edifici i reduir la dependència de fonts d’energia convencionals. La segona instal·lació es posarà a la coberta de la sala multiusos, sent un primer pas dins del projecte d’energia comunitària que ha impulsat l’ajuntament.

Pau Muñoz, alcalde d’Agullent, ha expressat el seu suport a aquests projectes afirmant que “estem compromesos amb la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible en el nostre poble. La instal·lació de panells solars en l'edifici municipal i a la sala multiusos marca un pas important cap a la reducció de la nostra petjada de carboni i el foment de les energies renovables”.

Les dos instal·lacions estan subvencionades al 60% i al 50%, respectivament, pel Programa Reacciona 2023 i per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i aconseguiran, en el cas de l’edifici de l’ajuntament, estalviar fins a un 50% del consum d’energia.

En paral·lel a aquestes instal·lacions, l'Ajuntament d'Agullent està liderant la creació d’una comunitat energètica local (CEL) amb la col·laboració del veïnat d’Agullent. La Comunitat Energètica d'Agullent busca fomentar la implicació ciutadana en la transició cap a un model energètic més sostenible i descentralitzat, i la instal·lació dels panells fotovoltaics a la coberta de la sala multiusos és la primera de les accions.

“La participació dels nostres veïns i veïnes en la Comunitat Energètica d'Agullent és fonamental per a l'èxit d'aquest projecte. Estic segur que junts aconseguirem fer una diferència significativa en la lluita contra el canvi climàtic i la promoció d'un futur més sostenible per al nostre poble”, afirma l'alcalde, qui, de la mateixa manera convida “a tot el veïnat a unir-se a aquesta iniciativa i a participar activament en la construcció d’un futur més net i sostenible per a Agullent i els seus habitants”.