Agullent rebutja la instal·lació de plantes fotovoltaiques al seu terme davant la tramitació de tres projectes en Conselleria

El passat dijous, el Ple Extraordinari de l’Ajuntament d’Agullent aprovava la moció en contra de la instal·lació de macroplantes fotovoltaiques presentada pels grups municipals Compromís per Agullent i Units per Agullent. Aquesta acció respon a la preocupació creixent per l'impacte negatiu que aquests projectes tindran sobre el paisatge, la biodiversitat i l'economia local.

A hores d’ara, hi ha tres projectes de macroplantes fotovoltaiques que volen instal·lar-se a Agullent i estan en fase de tramitació davant de la Conselleria d’Economia Sostenible de la Generalitat Valenciana. El projecte 'Agullent Buenos Aires', presentat per Besolar Energía S.L. i la multinacional suïssa EBL, comptarà amb 9.856 plaques solars, amb una potència de 4,515 MW, instal·lades en 96.753 m²; a més a més, inclou una línia d'evacuació subterrània de 3,5 km.

El projecte 'Agullent Catalí', també presentat per Besolar Energía S.L. i EBL, preveu la instal·lació de 9.408 plaques solars, amb una potència de 4,480 MW, en 98.945 m² i amb una línia d'evacuació aèria i subterrània de 2,1 km.

I per últim, el projecte 'Ontinyent La Mayansa', presentat per Saferay Ontinyent S.L.U. i EiDF Solar amb capital de Laurion Financial Enterprises S.A.R.L., el més gran dels tres, ja que preveu la instal·lació de 18.802 plaques solars, amb una potència de 9,250 MW, en 117.828 m² i amb una línia d'evacuació aèria i subterrània de 3,6 km.

Segons l'Ajuntament, aquests projectes, que afecten un total de 313.526 m² del terme d'Agullent amb la instal·lació de 38.066 plaques solars, “han generat una alarma entre els veïns i veïnes del poble, les organitzacions ecologistes i altres moviments socials”. Els principals punts de preocupació, afirmen des del govern local, són “la degradació del paisatge i la biodiversitat, l'impacte negatiu en l'economia rural i el turisme, la falta de beneficis per a la població local i la nul·la participació ciutadana en la presa de decisions”.

La moció presentada pels grups municipals d'Agullent, inclou els següents acords: manifesta de manera clara l’oposició a la instal·lació de macroplantes fotovoltaiques en el municipi, instar a les autoritats competents a paralitzar immediatament els projectes, promoure alternatives d'energia renovable amb menys impacte, com la instal·lació de plaques fotovoltaiques en sostres d'edificis públics i privats, realitzar estudis d'impacte ambiental rigorosos i independents i defensar un model energètic descentralitzat i distribuït. Per últim, s’acorda promoure la col·laboració amb altres municipis i entitats locals per crear una xarxa de suport en la defensa del territori. Així mateix, Agullent defensa un canvi de model energètic, però amb mesures que beneficien a la ciutadania i el territori, com la creació d’una Comunitat Energètica Local i la instal·lació de plaques solars als edificis públics per a fomentar l’autoabastiment energètic i oferir part de la producció d’energia solar a les veïnes i veïns del municipi.