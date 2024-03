Alcoi habilitarà dos punts de recàrrega per a alimentar la nova flota d'autobusos elèctrics

La junta de Govern de l'Ajuntament d'Alcoi ha adjudicat aquest dijous el contracte per a instal·lar dos punts de recàrrega que serviran per a alimentar la flota d'autobusos elèctrics. El projecte, que forma part de la línia d'Implantació de Zones de Baixes Emissions (ZBE), compta amb el suport del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU.

L'execució de les obres s'ha fet per per 242.404,95 euros, compta amb un termini d'execució de cinc mesos des de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig.

El citat projecte consisteix principalment en la instal·lació de dos punts de recàrrega elèctrica al carrer Filà Navarros, unes obres que a més comportaran la realització d'una línia subterrània de mitja tensió, així com un centre de transformació de 630 KVA, que inclourà les cel·les de seccionament i mesura, així com la línia subterrània de baixa tensió que alimentarà als dos carregadors.

Els dos punts de recàrrega serviran per a alimentar a sengles vehicles de propulsió elèctrica, el subministrament dels quals ha sigut recentment adjudicat pel consistori amb un import base de licitació és d'1.258.400 euros. Aquests dos vehicles de 12 metres seran emprats en la línia 3 del transport urbà.

Tal com apunta el regidor de Mobilitat, Jordi Martínez, “potenciar un transport urbà més sostenible i eficient és un pas més per a aconseguir una ciutat més accessible i resilient, millorar la qualitat de l'aire i de la qualitat de vida en les àrees urbanes, objectius que estem aconseguint amb l'ajuda dels fons europeus”.