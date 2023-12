Alfara del Patriarca instal·la els seus primers semàfors per a 'zombis'

Els semàfors per a 'zombis' han arribat a Alfara del Patriarca. Es tracta d'una nova senyalització lumínica pensada per a alertar, també, als vianants que caminen absorts en el seu telèfon mòbil.

Una línia de llums LED incrustada al sòl canvia de color en sincronia amb els semàfors, la qual cosa redueix la possibilitat de distracció per als qui caminen amb el cap cot. Els semàfors, instal·lats al carrer Antonio Espolio, augmenten la seguretat per als vianants en una de les vies amb més trànsit d'Alfara del Patriarca.

L'alcalde de la localitat, Jaume Martínez Romero, destaca l'aposta del consistori per una senyalització innovadora que, afirma, visibilitza el projecte municipal per als pròxims anys. “Aquest nou semàfor acaba amb els problemes que tenia la instal·lació antiga i ens permet fer un salt avant en seguretat per als nostres veïns i veïnes”, expressa. L'Ajuntament d'Alfara del Patriarca ha invertit 33.761,43 euros en la renovació i instal·lació d'aquests semàfors.

Els semàfors per a 'zombis' han sigut introduïts en les grans ciutats del món des de l'any 2019 com una resposta als nous hàbits ciutadans, entre ells, la consulta del mòbil en la via pública. Segons un informe recent de la Fundació Mapfre, l'ús del telèfon era la causa del 98% dels accidents en els quals el vianant era el culpable. Alfara del Patriarca és la primera localitat del territori que instal·la aquesta solució innovadora per a abordar la creixent problemàtica del mòbil.