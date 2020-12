Algemesí aprova un pressupost de 24,5 milions per a 2021 mantenint les partides econòmiques de festes

El ple municipal d’Algemesí ha aprovat un pressupost de 24,5 milions d’euros per a 2021 en el qual destaquen per la seua importància les inversions previstes en centres educatius i la piscina municipal. En el mateix ple, s’ha aprovat una modificació de crèdit per a incorporar 875.000 euros de romanents de crèdit d’exercicis anteriors per a despeses que han d’executar-se en 2021. La despesa conjunta prevista per a 2021 ascendeix a 25,4 milions d’euros, un 5,3% més que l’any anterior.

Marta Trenzano, alcaldessa i regidora d’Hisenda, ha destacat per la seua importància la despesa prevista en l’àrea d’Educació, que passa de 3,5 a 4,8 milions d’euros. La construcció de quatre aules en l’Institut d’Educació Secundària Bernat Guinovart, amb un pressupost de 529.000 euros; l’ampliació del Col·legi d’Educació Infantil i Primària Salvador Andrés, 811.000 euros; i la construcció del nou Centre d’Educació Especial Alberto Tortajada, 2.670.000 euros, són les partides més importants que gestionarà la corporació municipal. L’Ajuntament manté les ajudes per a la Xarxa de Llibres de Text, les beques al transport per als universitaris i les subvencions per a les activitats extraescolars en els col·legis públics amb una previsió de despesa conjunta que supera els 151.000 euros.

La construcció de la nova piscina municipal a l’aire lliure disposa d’una partida en el pressupost municipal de 250.000 euros, però la incorporació dels romanents d’exercicis anteriors que va aprovar el Govern central per a atendre la situació extraordinària derivada de la pandèmia per Covid-19, inclou altres 510.000 euros per a la mateixa obra. La Generalitat i la Diputació de València tenen previstes aportacions a la nova piscina municipal que sumen 300.000 euros més en 2021.

La paral·lela ampliació del pavelló cobert municipal 9 d’Octubre en els terrenys de l’antic escorxador, que preveu una pista reglamentària baix sostre per a bàsquet o handbol i tres pistes transversals de bàsquet, dos vestuaris i un magatzem de material esportiu, consumirà 310.000 euros del pressupost de 2020 la despesa del qual ja ha sigut autoritzada.

L’àrea de Cultura manté una assignació de 878.000 euros malgrat les circumstàncies derivades de la pandèmia per Covid-19 que ha obligat a suspendre bon nombre d’activitats.

De la mateixa manera, es mantenen les partides municipals per a les Festes de les Falles i de la Setmana Taurina en les despeses previstes per a 2021.

Trenzano ha destacat que l’àrea de Promoció Econòmica disposa de 307.000 euros en el pressupost de 2021 als quals caldria afegir altres 20.000 euros per a modernització de polígons industrials que procedeixen de la incorporació de romanents d’exercicis anteriors.

El pressupost de l’àrea de Turisme creix per damunt del 20% fins a 187.000 euros perquè preveu nous programes de promoció de productes gastronòmics, l’organització de visites teatralitzades a la Basílica de Sant Jaume Apòstol o el rodatge d’un vídeo de promoció turística d’Algemesí.

Agricultura ha posat l’accent en el suport a la renovació varietal dels camps del terme municipal a través d’ajudes a cura de fruiters joves. L’esforç pressupostari es comparteix amb l’àrea de Promoció Econòmica i ja s’han consignat 100.000 euros per a 2020 i estan previstos d’altres per a 2021. Les ajudes municipals seran compatibles amb altres subvencions procedents de la Unió Europea. La partida per al conveni de millora del medi rural ascendeix en 2021 a 340.000 euros.

L’Ajuntament també destinarà 658.000 euros en 2021 a l’amortització de deute.