Alliberades 23 tortugues babau a la platja de Cullera

La platja de Cap Blanc de Cullera ha sigut este dilluns l’escenari de l’alliberament de 23 tortugues caretta caretta -conegudes col·loquialment com tortugues babau- recentment nascudes. Així, estes tortugues entren al Mediterrani pel mateix lloc on la mare va decidir fer el seu niu el passat mes de juliol per tal que facen la seua funció natural.

En els primers passos cap al mar d’estes 23 germanes han estat presents l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, el regidor de Medi Ambient, Bernat Escolá, i la regidora de Benestar Animal, Marta Tur, a més del director del centre de recuperació La Granja del Saler, Juan Antonio Gómez.

Mayor ha destacat que és "un dia històric perquè es la primera vegada que tenim registre d’una tortuga babaua que ha post en la platja de Cullera i participem juntament amb l’Oceanogràfic i Conselleria que són qui tutoritzen la seua cria i solta".

Un projecte amb l’Oceanogràfic de 14 cries més -del mateix niu- que estaran resguardades i en observació perquè es facen més grans i dins d’un any soltar-les també a Cullera. "Un projecte apassionant que denota que som una ciutat amiga dels animals", defén Mayor.

A més, per al regidor Escolá esta activitat mediambiental és "de les més emotives que hem fet fins ara".

Per la seua banda, l’edil Tur ha manifestat la importància de comptar al municipi amb un espai per coordinar totes les polítiques de benestar animal. "Som una ciutat que estima els animals i és meravellós tornar les tortugues al lloc on la mare va decidir resguardar els seus ous", expressa Tur.

Les platges de Cullera, gràcies a les condicions dels seus arenals i a la qualitat de l’aigua, són un lloc perfecte perquè les tortugues mare decidisquen pondre ací els seus ous, tal com ha explicat el tècnic en fauna marina de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Juan Eymar, qui també ha estat present en l’alliberament d’este matí.

La tortuga babau és la més abundant del Mar Mediterrani i una de les espècies autòctones que més cal conservar. «La tortuga marina és un animal oportunista, tot el que veu flotant s’ho menja. Igual es menja una medusa que un plàstic que deixem els humans i açò acaba provocant-li la mort», reivindica Eymar.

Seguiment del niu

La tortuga mare d’estes 23 que hui han estat alliberades va pondre els seus ous en la platja de Cap Blanc de Cullera. En eixe mateix moment es va activar el protocol per mitjà del 112 i ràpidament els tècnics de Conselleria, de la Universitat de València i de la Fundació Oceanogràfic acudiren per resguardar-les amb el suport de la Policia Local de Cullera que va protegir la zona, segons informa Eymar.

Després, este niu va ser traslladat i soterrat a la Platja de la Punta del Parc Natural de l’Albufera, una platja d’accés restringit. Estos ous romanen al voltant de 2 mesos ací i 15 dies abans de la seua eclosió es munta una guàrdia de 24 hores diàries per a vetlar pel niu, en este cas custodiades per voluntaris de la Fundació Xaloc, i poder-les soltar ràpidament en la platja on la mare va decidir pondre els ous.

Eymar ha volgut llançar un missatge a la ciutadania explicant que quan es vegi una tortuga a les platges el que cal fer és no molestar-les, deixar que ponga els ous en tranquil·litat i avisar al 112. "En esta ocasió aconseguirem col·locar-li a la mare una marca de geolocalització per satèl·lit, hem observat el seu itinerari i a hores d’ara es troba per Xipre", assenyala.