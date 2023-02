Almussafes acollirà el 15 de febrer la primera cimera de la indústria espanyola de l'automoció

Almussafes es convertirà dimecres que ve 15 de febrer en la capital del sector de l'automoció amb motiu de la Primera Trobada Nacional de Municipis del Sector Automoció i Components, un fòrum impulsat per l'Ajuntament d'Almussafes que té com a missió promoure una major visibilització dels interessos i la perspectiva dels municipis respecte al futur d'aquests importants sectors industrials.

L'objectiu de la trobada serà reunir en aquesta localitat de la Ribera Baixa, seu de Ford España des de 1976, a aquelles ciutats espanyoles que tenen en comú ser la ubicació de grans fàbriques d'automoció o d'àrees industrials de gran rellevància del sector auxiliar de components. En aquest sentit tenen confirmada la seua participació en el fòrum els ajuntaments de Pamplona, Vitòria, Martorell, Figueruelas, Laguna de Duero, Martos i Villamuriel de Cerrato, seus respectiva-ment de les factories de Volkswagen, Mercedes-Benz, Seat, Stellantis, Renault i el grup Valeo.

Els grans canvis pels quals travessa el sector de l'automoció, que representa el 9% de l'ocupació nacional, comporten importants reptes per a aquells municipis en els quals aquest exerceix un pes específic. L'objectiu de la trobada serà efectuar una reflexió en comú que servisca per a posar en valor la rellevància econòmica i industrial d'aquests municipis i la necessitat de comptar amb una veu específica que represente a aquests ajuntaments i siga tinguda en compte en els processos de presa de decisió de tot el que afecte el futur del sector. En l'horitzó de temes a tractar s'inclouran els impactes de l'electrificació en el sector, així com el destí dels 2.100 milions d'euros l'assignació dels quals està prevista per a la segona fase del denominat PERTE VEC.

Alta representativitat de la trobada

L'ajuntament d'Almussafes ha destacat l'interés i participació de la trobada, atés que els municipis que seran presents en el fòrum i que representen a tot l'arc polític, provenen de set diferents comunitats autònomes i generen ocupació directa en més de 45.000 treballadors del sector automoció i components.

Patronals nacionals, sindicats i fabricants

Al costat de la representació d'aquests municipis, l'alt interés de la trobada vindrà determinat per la participació de les dues principals organitzacions empresarials tant de fabricants d'automòbils (ANFAC) com de components (SERNAUTO). Els dos directors generals de totes dues organitzacions participaran moderant una taula dels seus sectors respectius, el director general de ANFAC, José López-Tafall moderarà una taula al costat de representants de les marques Ford, Seat, Volkswagen i Mercedes Benz. Mentre que el director general de SERNAUTO, José Portilla liderarà una taula amb presència del grup Valmo, Gestamp, Grup Segura i el clúster industrial valencià AVIA.