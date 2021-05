Almussafes instal·la plaques fotovoltaiques que produiran energia neta per diferents espais municipals

L’Ajuntament d’Almussafes ha instal·lat un solar fotovoltaic per a autoconsum de 100 kw al col·legi públic Almassaf, energia elèctrica que es destinarà a abastir tant al centre educatiu com a la Biblioteca Pública i el Centre Cultural, tres edificis públics dependents de la mateixa xarxa.

La regidoria d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Almussafes, dirigida Davinia Calatayud, ha explicat que el cost de la intervenció, emmarcada en el Fons de Promoció del Pla Eòlic 2020 de l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial), ascendeix a 82.250 euros. L’energia que generarà la planta solar fotovoltaica per a l’autoconsum en les tres dependències públiques suposarà un estalvi energètic anual de 11.000 euros, per la qual cosa el temps màxim de recuperació de la inversió econòmica s’ha establit en 6 anys.

L’alcalde, Toni González, juntament amb la regidora Calatayud, i l’enginyer tècnic industrial, Manuel Duart, han visitat les obres d’instal·lació de la planta solar fotovoltaica emplaçada en la coberta del CEIP Almassaf per a constatar l’avanç en l’execució de les obres per part de l’empresa adjudicatària Romur Renovables S.L., la finalització de les quals està prevista en aproximadament dues setmanes.

El projecte està subvencionat a través del Fons de Promoció del Pla Eòlic 2020 de l’IVACE, consistent en un préstec sense interessos de la totalitat del cost de la intervenció, 82.250 euros, que l’ajuntament haurà de retornar en un termini màxim de deu anys. “El fet que la solar fotovoltaica genere un important estalvi anual quant al consum d’energia elèctrica en les tres dependències públiques que comparteixen la mateixa xarxa ens permetrà completar l’amortització de la inversió en aproximadament uns sis anys”, destaca la regidora d’Urbanisme.

En concret, de l’estudi de facturació es desprén que l’import inicial pel subministrament elèctric passarà de 36.546 euros anuals a 24.600 euros, a conseqüència de la instal·lació de la infraestructura per a l’autoconsum.

Eficiència energètica i sostenibilitat són les dues premisses que canalitzen l’actuació urbanística que estiga en ple procés d’execució a Almussafes. “A més del benefici econòmic que, sens dubte, suposarà per a les arques públiques, la instal·lació fotovoltaica no produeix contaminació ambiental, a penes requereix manteniment i a més de ser silenciosa té assegurada una llarga durabilitat”, postil·la el president de l’executiu, qui incideix en el fet que el nostre present i futur passa per les energies renovables i que les administracions públiques han de donar exemple instal·lant aquestes fonts d’energia netes i lliures d’emissions contaminants, inesgotables i creixentment competitives per a dotar de subministrament elèctric a tots els edificis públics.

Tal com recull la memòria tècnica del projecte, el solar fotovoltaica està format per un total de 272 mòduls d’alt rendiment amb una potència total de 108.800 Wp i un angle d’inclinació de 34°, distribuïts en 16 sèries (amb 17 panells solars cadascuna d’elles), i dos inversors amb una potència nominal de 50.000 W que s’estan instal·lant en la coberta del centre educatiu. Els citats mòduls interconnectats capten la llum del sol i la transformen en energia elèctrica, generant un corrent continu proporcional a la irradiació solar rebuda.