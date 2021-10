Alzira i Aielo de Malferit seran les capitals culturals valencianes 2022

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha determinat que les capitals culturals valencianes per a 2022 siguen Alzira i Aielo de Malferit, dues localitats que es convertiran en el punt de referència cultural del nostre territori. Així s’ha decidit en la comissió avaluadora que les ha seleccionades per a prendre el relleu d’Alcoi i Bocairent entre les més d’una desena de candidatures presentades.

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha assenyalat que "per cinqué any consecutiu promovem des de la Generalitat aquest reconeixement d’àmbit autonòmic per a destacar la importància que els municipis valencians donen a la cultura com a motor de recuperació i element fonamental de cohesió social. Les capitals culturals valencianes vertebren el nostre país i, com en la resta d’edicions passades, des de Cultura de la Generalitat també nodrirem amb programació els projectes que ens han presentat Alzira i Aielo de Malferit, dues poblacions que felicitem per la qualitat de les seues propostes".

Alzira serà la capital cultural valenciana 2022 corresponent a un municipi de més de 5.000 habitants per presentar un projecte que abasta tot l’espectre de la cultura en el sentit de realitzar accions i manifestacions artístiques que recullen les diverses arts i que donen a conéixer els nous camins de les expressions artístiques, al mateix temps que es parla i es reflexiona també sobre la nostra cultura popular i tradicional.

Una part important del projecte que lidera la capital de la Ribera Alta està relacionada amb la celebració dels 100 anys del Gran Teatre d’Alzira. Aquest espai, contenidor fonamental de les manifestacions culturals a la localitat i a tota la comarca, acollirà moltes propostes artístiques de primer nivell, però també obrirà les portes a tots els usuaris perquè el coneguen, el visiten, descobrisquen la seua història i xafen el seu escenari.

D’altra banda, el projecte d’Aielo de Malferit ha sigut seleccionat com a capital cultural valenciana 2022 per a un municipi de menys de 5.000 habitants per la seua aposta decidida per una programació multidisciplinària i plural que atén la diversitat de manifestacions culturals i sectors de la població. Una programació que s’ha establit en un procés participatiu amb les associacions culturals i professionals del sector cultural vinculades al poble.

L’entramat associatiu del municipi, conformat per més de 40 entitats, és un pilar fonamental per a la dinamització, la cohesió i la vertebració social d’Aielo. Les dotze entitats locals que treballen en els diferents àmbits de la cultura seran clau per a l’èxit de CCV, un fet demostrat ja en els projectes culturals de gran abast en els quals participa aquest municipi, com ara la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d’Albaida i Nits d’Aielo i Art.

Comissió de valoració de projectes 2022

La comissió avaluadora de les candidatures ha estat conformada pel conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà; la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit; la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga; el director general de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos; els caps dels serveis territorials de Cultura d’Alacant, Castelló i València; i representants del Consell Valencià de Cultura, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, l’Agència Valenciana de Turisme i les universitats valencianes.

Capital cultural valenciana

La capital cultural valenciana és un segell anual creat per Cultura de la Generalitat l’any 2016 amb l’objectiu d’incentivar la vertebració de la cultura, que reconeix les poblacions que destaquen per fer una aposta ferma per la cultura com a instrument de cohesió social i de foment econòmic.

Gandia va ser elegida com a primera CCV per al període 2017-2018. Amb la incorporació de dues distincions, una per a municipis de més de 5.000 habitants i una altra per als que tinguen menys de 5.000 habitants, Sagunt i Potries prengueren el relleu com a CCV el 2018-2019, Altea i Vilafranca ho foren durant el període 2019-2020, i, finalment, Alcoi i Bocairent són les actuals capitals culturals valencianes 2021.

Amb aquest reconeixement, es vol promoure des de la Generalitat una descentralització de l’oferta cultural, millorar les comunicacions entre la Generalitat i els agents culturals de tot el territori valencià i garantir l’accés universal a la cultura.