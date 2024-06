Avanç cap al pacte de govern a Vila-real entre PSPV i Compromís amb el pressupost municipal sobre la taula

L'acord per a un pacte de govern progressista a Vila-real entre PSPV i Compromís avança i en les pròximes setmanes es preveu que cristal·litze. Però l'objectiu més immediat que es troba sobre la taula és l'aprovació encara del pressupost municipal per a 2024.

Totes dues forces preveuen que l'última setmana d'aquest mes de juny s'aproven en ple els comptes per a l'actual exercici, segons han explicat aquest dimarts després d'arribar a un acord que garantisca la seua aprovació. I un altre dels temes acordats dins dels comptes serà la millora salarial de la Policia Local, la qual cosa suposarà un complement de 224.000 euros.

Malgrat que el pressupost únicament es podrà aplicar per a la meitat de 2024, aquest pacte en principi estabilitzarà el govern municipal, ja que l'alcalde socialista José Benlloch governava des de les passades eleccions en minoria d'11 edils, i ara amb el pacte amb els 3 regidors de Compromís s'aconseguiria una majoria absoluta sobrada que també s'espera que llime les asprors entre les dues formacions.

En números el pressupost de 2024 de l'Ajuntament de Vila-real pot aconseguir els 58 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment de 5 milions respecte del de 2023.

Decàleg

L'acord que busquen PSPV i Compromís a Vila-real es basarà en un decàleg de punts a complir. Entre aquests destaquen un acord per la transparència i proximitat; una aliança per a una política lingüística efectiva; un pacte contra el canvi climàtic; acord per l'urbanisme (PGOUM); o la unitat per al suport a la cultura, educació pública i diversitat.

Per a aconseguir el pacte final tots dos partits nomenaran unes comissions negociadores encarregades de tancar els aspectes més concrets.