Bétera inaugura el seu nou centre cívic

L'Ajuntament de Bétera ha inaugurat aquest dissabte el seu nou centre cívic de més de 700 metres quadrats al carrer Turquesa que compta amb 4 edificis i zones enjardinades.

Es tracta d'un complex socio-administratiu multifuncional amb espais com a sales d'estudi, una biblioteca pública, una sala d'actes, sales de reunions, una oficina administrativa, una reguarda per a la Policia Local i molt espai per a l'oci, la cultura i l'esplai a l'aire lliure.

L'alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío, al costat del Director General de Diversitat, Stephane Soriano, i el primer tinent d'Alcalde, Carlos Abad, van tallar la cinta d'unes instal·lacions amb espais i edificis aïllats, i autoproveïts energèticament.

El primer tinent d'Alcalde, Carlos Abad, assenyalava que “aquest centre cívic és una demanda veïnal de les urbanitzacions de Torre en Conill i Mas Camarena que ha vingut sol·licitant-se des de fa més d'una dècada i que hui ja és una realitat per al conjunt de la població”. D'altra banda Abad també destacava el treball que s'està realitzant per part del consistori “per a situar en la zona confrontant el Centre Auxiliar de Salut”.

L'Alcaldessa de Bétera, Elia Verdevío, afirmava que “l'obertura d'aquestes instal·lacions marquen una fita important en la nostra prioritat d'acostar l'administració als nostres veïns i veïnes fomentant així la participació ciutadana i la millora de la qualitat de vida de tots ells i elles”.

Aquestes instal·lacions van tindre aquest diumenge una jornada de portes obertes i s'han posat en funcionament aquest mateix dilluns; divendres que ve està programada la seua primera activitat, un contacontes en anglés dirigit a la població infantil a partir de 3 anys i que comptarà amb un narrador d'excepció, John Cannings.