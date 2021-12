Bonrepòs i Mirambell retira les torres d'alta tensió que sobrevolaven un parc infantil després de 10 anys de lluita

Després de deu anys de lluita i gestions dutes a terme per l'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell, ja ha començat el desmantellament de les torres d'alta tensió del municipi situades sobre el parc infantil 'les Formiguetes' i enfront del consistori.

L'Ajuntament explica que l'eliminació de les torres i la substitució de les mateixes per una nova connexió subterrània minimitzarà les molèsties i riscos per a la població, tal com es va acordar en el conveni signat amb Iberdrola l'any passat.

L'empresa encarregada de fer el treball retirarà primer les línies i les torres i posteriorment construirà els dos transformadors que donaran servei als solars d'enfront de l'ajuntament.

A més, amb l'eliminació de la línia elèctrica i les torres s'allibera la zona d'un element que impedia la urbanització i podran començar a construir-se els habitatges previstos.

L'alcaldessa, Raquel Ramiro, ha manifestat que aquest desmantellament "sens dubte és un abans i un després per al nostre poble; desapareixen per fi les torres elèctriques situades sobre el parc infantil. Això, a més, ens permetrà urbanitzar i desenvolupar la zona".

Per part seua, el regidor d'urbanisme, Jesús Raga, ha declarat que per fi “veiem el final de la urbanització de la zona. A partir d'ara les parcel·les passaran a poder ser edificables, en obtindre la condició de solar".