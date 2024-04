Borriana recupera els 9,5 milions de les garanties pel projecte fallit de Golf Sant Gregori i que ara vol rellançar

L'Ajuntament de Borriana ha recuperat els 9.511.946 euros dels fons públics de les garanties i constrenyiments pel projecte del PAI Golf Sant Gregori. Una notificació que el consistori ha obtingut després que el mes de novembre passat, s'aprovara en Ple l'execució de la sentència del TSJCV, fent efectiva la retirada de la condició d'agent urbanitzador de la promotora Urbanització Golf Sant Gregori i la confiscació de les garanties per al projecte, per valor de més 8,5 milions d'euros.

El projecte consistia en una intervenció urbanística d'uns 2,5 milions de metres quadrats amb un pressupost de 120 milions d'euros, un PAI que estava previst que se situara al nord de la desembocadura del Clot de la Mare de Déu.

Segons l'equip de govern de PP-Vox aquesta situació “suposa, a efectes pràctics, tornar a l'escenari de 2016 i anul·lar totes les decisions preses per l'anterior equip de Govern, format per PSPV i Compromís, durant els últims 8 anys”. Recorden així mateix, que en ple extraordinari del passat mes de febrer es va aprovar també la inadmissió del recurs interposat per l'entitat avaladora del projecte PAI Sant Gregori, com a successora de Bankia, i que va exigir un nou termini per a la reposició d'aquests fons públics, en favor de l'Ajuntament de Borriana, per un total de 9,5 milions.

Paral·lelament a tot aquest procés, el Consistori afirma que iniciarà en breu una peritació per part d'una empresa externa per a conéixer l'estat exacte d'execució del PAI, defensar els interessos dels propietaris afectats i tindre la informació precisa, amb l'objectiu de liquidar a l'antiga empresa urbanitzadora que actualment es troba en fase de liquidació. Per a això, s'ha licitat un contracte per a la comprovació i verificació de les obres realment executades de la Urbanització Golf Sant Gregori, i que fins a la data en la qual adquireix fermesa la sentència del TSJCV, anul·lant l'acord transaccional, segons documentació aportada per l'antic Agent Urbanitzador el percentatge d'obra executada del 7,8403%, dels quasi 120 milions d'euros del projecte, que “ara es comprovaran de manera minuciosa”.

“Mentre l'anterior equip de Govern va entregar els fons públics a la urbanitzadora emparant-se en un Acord Transaccional que ha resultat il·legal, tal com diu la sentència del TSJ, nosaltres hem barallat, juntament amb els tècnics municipals, des del primer minut per recuperar-los. Uns recursos que serviran per a fer front a totes les reclamacions provinents de Sant Gregori”, ha explicat el regidor d'Obra Pública, Juan Canós. Per part seua, l'alcalde de Borriana, Jorge Monferrer Daudí ha valorat que “és una excel·lent notícia i un alleujament per a tots ciutadans de Borriana que reforça la decisió de dotar de la màxima seguretat jurídica al projecte donant-nos suport en el criteri dels tècnics municipals. Un PAI que rebem paralitzat i judicialitzat i que ara fa un pas més per a tirar avant pel bé turístic de la nostra ciutat”.