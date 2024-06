Calp afronta la problemàtica de l'habitatge turístic després de registrar-se 1.000 nous en 16 mesos

Entre 2023 i el que portem de 2024 s'han incorporat més de 1.000 nous habitatges turístics al parc residencial de Calp, això eleva el total fins als 5.365 habitatges turístics, és a dir, la cinquena part d'eixos habitatges s'han incorporat en els últims 16 mesos.

Davant aquesta situació l'Ajuntament de Calp ha constituït una comissió de treball tècnica i política multidisciplinària per a l'estudi de la situació residencial, amb l'objectiu d'analitzar les diferents solucions dins del marc competencial municipal, amb l'objectiu d'aconseguir que l'habitatge en la localitat siga “assequible i digna”.

Segons l'INE (Institut Nacional d'Estadística), a Calp hi ha un total de 26.201 habitatges, dels quals 9.839 estan destinades a ser habitatge principal. Per tant, del total d'habitatges a Calp, una cinquena part aproximadament són habitatges turístics, mentre que, en relació amb aquelles que no són primera residència, la tercera part està qualificada com a habitatge turístic. Tots aquests habitatges es reparteixen pel total del sòl urbà residencial en el terme de Calp atés que en tot ell són compatibles el citat ús residencial amb el terciari hoteler.

Per això l'Ajuntament considera que “urgeix estudiar i regular la implantació de nous habitatges turístics” atesa la influència que la seua proliferació té en la resta de solucions residencials. “Es tractaria d'impulsar una regulació del sector que done seguretat jurídica però que també ordene l'allotjament turístic i evite activitats il·legals”.

Per a això la comissió de treball estudiarà una modificació dels usos permesos pel PGOU en aquells sòls on es decidisca limitar la implantació de més habitatges turístics. Així mateix haurà de relacionar-se la situació dels habitatges turístics amb la resta de modalitats residencials -residència habitual en règim de propietat o lloguer, habitatge de renda lliure o en habitatges de protecció pública, habitatges dotacionals, etc-.

Atés que aquesta no és una qüestió merament urbanística sinó que afecta un sector econòmic de rellevància com és el turístic, la taula es compon de tècnics i responsables de diferents departaments municipals afectats. A més es donarà participació als diferents professionals del sector i al Consell Municipal de Turisme.

L'alcaldessa, Ana Sala, ha assenyalat que “aquest és un problema que afecta molts municipis turístics, volem trobar un equilibri entre l'oferta d'habitatge turístic i l'oferta d'habitatge permanent de manera que els joves i treballadors tinguen també accés a l'habitatge a Calp”.