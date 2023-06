Calp crea la nova Oficina de “Habitatge i Okupació” dins del nou govern de l'escissió del PP amb PSPV i Compromís

L'Ajuntament de Calp ja té nou govern, el conformat per l'escissió del PP Som Calp, juntament amb PSPV i Compromís, encapçalat per la exdirigent popular Ana Sala. Entre els apartats nous destaca la recentment creada “Oficina d'Habitatge i Okupació”, que serà gestionada per la pròpia alcaldessa, i que naix per “la preocupació real d'aquest govern per solucionar els problemes de residència de llarga duració”.

D'altra banda també s'ha nomenat a Ximo Perles, regidor de Compromís, com a portaveu del Govern municipal tripartit. L'alcaldessa Ana Sala ha destacat que “tinc molta confiança en aquest equip de govern, les competències es vinculen a la formació i il·lusió de cadascun dels regidors del govern, i s'estableix que els edils de Compromís assumiran delegacions a la fi d'any”.

El PP va perdre l'alcaldia de Calp després del cisma intern que va provocar la imposició de César Sánchez una altra vegada com a candidat després de passar l'última legislatura en el Congrés. L'alcaldessa popular, Ana Sala, que va succeir a Sánchez al capdavant del consistori alacantí, no va cedir en la seua intenció de ser el cap de llista popular i el suport de part del partit local va fer que cristal·litzara una nova alternativa independent -Somos Calpe- que va quedar com a segona formació més votada el 28-M. Sala va aconseguir els suports de la segona i tercera força més votada (PSPV i Compromís), la qual cosa li va donar la possibilitat de conformar un nou govern que ara comença a veure la llum.