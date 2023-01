Canals ajorna la crema de la foguera monumental de Sant Antoni davant la predicció de fortes ratxes de vent de ponent

L’Ajuntament de Canals ha anunciat l’ajornament de la crema de la foguera monumental de Sant Antoni davant la predicció de forts vents per a aquesta nit de dilluns que era quan estava prevista la seua encesa.

Segons AEMET la predicció és que a la localitat, a l’hora que estava prevista la crema de la foguera, s’arriben a vents de ponent de fins 90 km/h. Això suposa assolir el risc nivell 3 de prevenció de riscs forestals, per la qual cosa es prohibeix qualsevol tipus de crema.

La decisió s’ha pres durant una reunió aquest matí de dilluns amb la presència de l’equip de govern, les forces de seguretat, el consorci de bombers, representants de la Festa, de l’Església i de l’oposició, i s’ha acordat ajornar les celebracions de Sant Antoni al cap de setmana.

L’Ajuntament de Canals afirma que “s’han esgotat totes les vies possibles per a poder mantenir els actes com estaven previstos, però el Director General de Prevenció d’Incendi de València del Consorci de Bombers, la Consellera de Medi Ambient, Policia Local i Guàrdia Civil han informat de la impossibilitat de dur a terme hui la crema”.

Noves mesures de seguretat

Cal recordar que aquest any l’Ajuntament de Canals havia presentat les noves mesures de seguretat per a la crema de la Foguera de Sant Antoni, adaptant-se a les demandes del Consorci de Bombers amb l’objectiu de fer-les totalment segures per a les persones i per als edificis pròxims.

Ja en 2018 un informe realitzat pel Consorci de Bombers, advertia de la necessitat d’establir certes mesures de seguretat. Una necessitat que es va fer més urgent amb l’incident de 2020, quan la foguera es va caure sobre la façana d’una casa, sense causar danys de consideració.

Amb les noves mesures de seguretat els carrers annexos a la foguera quedaran buits i tancats al pas per tal de servir com a vies d’evacuació. L’única entrada a la plaça Major serà el carrer Sant Salvador. A més a més, per primera vegada, s’instal·laran lones ignífugues que protegiran les façanes de l’església i dels habitatges més pròxims a la foguera. Estes lones estan dissenyades per a restar el mínim espai possible a les persones que acudisquen a la plaça Major, les quals podran, com és tradició, participar de l’encesa de la Foguera.

Una vegada encesa, les forces de seguretat evacuaran part de la plaça i establiran un perímetre de seguretat. Avançada la nit, i quan els bombers consideren oportú, s’alçarà el perímetre i s’obrirà el pas per tots els carrers.

Programació

Aquest dilluns tindran lloc les carrosses i el sopar de gala al Pavelló tal i com estava previst. La crema de la Foguera (amb les solemnes vespres prèvies) es trasllada al divendres a la mateixa hora.

Els actes del dia de Sant Antoni tindran lloc dissabte i el Dia dels Parells passa a diumenge.