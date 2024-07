Canet d'en Berenguer inicia el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació en el qual invertirà 2 milions de fons europeus

Canet d'en Berenguer ha presentat l'inici de l'execució del Pla de Sostenibilitat. Amb l'adjudicació de l'Oficina Tècnica i les actuacions de Comunicació i Identitat de Marca es posen en marxa el pla.

L'esdeveniment ha comptant amb la presentació del projecte per part de l'alcalde Pere Joan Antoni Chordá i de Leonard Pera, CEO de Open-Idees la consultora especialitzada en turisme i adjudicatària d'oficina tècnica del projecte. L'alcalde ha assenyalat que “Canet ha apostat des de l'inici per un model de desenvolupament respectuós amb l'entorn i amb la qualitat de vida dels veïns”.

Durant l'esdeveniment s'ha projectat el vídeo de presentació del projecte i la nova web https://sostenibilidad.caneturisme.es que permetrà garantir la màxima transparència mostrant l'execució de totes i cadascuna de les accions que es posaran en marxa.

El projecte inclou mesures que afecten la sostenibilitat, l'eficiència energètica, la digitalització i la millora de la competitivitat amb desenvolupament de productes turístics i esdeveniments. Entre altres actuacions es farà el canvi de lluminàries del passeig marítim per a millorar l'eficiència energètica, la compra de vehicles elèctrics per als serveis de suport en la gestió de les platges o una actuació per a disminuir l'efecte del canvi climàtic a la platja de Canet i en el qual ja s'està treballant amb equips d'experts per a aconseguir enfocar les millors solucions.

Leonard Pera per la seua part ha desgranat algunes de les actuacions que es duran a terme en l'àmbit digital com un sistema de gestió d'Intel·ligència Turística, el desenvolupament del model Destinació Turística Intel·ligent, les accions de suport a la digitalització del sector amb formació i assessorament o la millora de la senyalització turística amb sistema avançat de senyalització turística intel·ligent la previsió de la qual és que es posen en marxa durant el 2024.

Entre les actuacions que ja s'han posat en marxa és la creació d'una nova web de turisme, l'inici de campanyes de comunicació incloent publicitat programàtica, les campanyes amb influencers i la creació de nous continguts de promoció turística incloent identitat de marca. S'està començant també a preparar un Congrés sobre Turisme Sostenible a realitzar a la tardor en el municipi per a afermar el posicionament de marca de Canet com un destí de referència en el turisme sostenible, l'economia circular i l'eficiència energètica.