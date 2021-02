Carcaixent aprova el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals

El Ple de l’Ajuntament de Carcaixent va aprovar ahir per unanimitat el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF), document que recull els mecanismes per minimitzar el risc d’incendis forestals i establir les mesures a adoptar per a evitar la seua aparició. El Pla tindrà una vigència de 15 anys (amb una revisió als 5) i ha sigut redactat per l’empresa carcaixentina de solucions ambientals, Medi XXI.

Tal i com es detalla en el pla, Carcaixent és un dels municipis afectats per risc d’incendi forestal ja que el 44% de la superfície del terme municipal és sòl forestal (2.607 ha). Durant el període 1996-2016 s’han produït 55 incendis forestals afectant 2.246 hectàrees, el que evidencia una alta recurrència ja que hi ha zones que han registrat fins a 5 incendis forestals.

Pel que fa al contingut del PLPIF, el document inclou un apartat d’introducció, una descripció detallada del municipi sobre aspectes com la fisiografia, hidrografia, clima, vegetació, fauna, paisatge, masses forestals o les característiques socioeconòmiques, incidint en aspectes concrets com la inflamabilitat i combustibilitat de la vegetació o la catalogació dels paisatges en funció dels models de combustible.

Així mateix, s’ha realitzat una anàlisi de risc d’incendis, on s’han establit àrees d’especial protecció i prioritat de defensa. Igualment s’incorpora un inventari de mitjans i infraestructures existents que inclou entre altres els mitjans de vigilància, protocol d’actuació, xarxes viàries i hídriques, àrees de tallafocs o infraestructures en àrees, prestant especial atenció a aquelles zones habitades que es troben a menys de 500 metres de terreny forestal.

El Pla incorpora una proposta d’actuacions en tots els àmbits, tant en vigilància com en comunicació, infraestructures o actuacions sobre causes estructurals. D’esta manera, entre d’altres mesures preventives, el pla contempla la necessitat de millorar la connectivitat de la xarxa viària en espais forestals o la millora de les instal·lacions hidràuliques per la defensa de zones poblades.

La regidora de Medi Ambient, Ana Garrigues, ha manifestat la importància que té per a Carcaixent l’aprovació d’este pla “es tracta d’una poderosa eina per reduir i prevenir els incendis forestals i protegir així el nostre patrimoni natural, una de les grans riqueses que tenim els carcaixentins i carcaixentines”. En el pla, com ha remarcat la regidora, es realitzen les recomanacions i es planifiquen les mesures a adoptar tant per a evitar com per a actuar en cas d’incendi, per este motiu ha incidit en la importància de l’autoprotecció de les propietats particulars, “amb el pla donarem compliment a la normativa vigent, però a més servirà per a conscienciar sobre la responsabilitat compartida que hem de tenir l’administració i les i els particulars propietaris de cuidar i protegir el sòl forestal”.