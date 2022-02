Carcaixent multiplica per 7 les recàrregues de vehicles elèctrics durant l’any 2021

Durant el 2021 a Carcaixent ha augmentat l’ús dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics passant de 246 recàrregues en 2020 a 1.689, d’igual manera que s’ha vist incrementat el nombre d’usuàries/is únics, passant dels 41 en 2020 a 108 en 2021. Concretament, Carcaixent disposa de 4 punts de recàrrega públics situats al Carrer Gandia (junta a la Piscina Coberta), Mestre Giner, Marquesa de Montortal i Avinguda Corts Valencianes (junt al Pavelló d’Esports).

Segons es desprèn de l’informe anual de l’ús dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics, durant el 2021 s’han realitzat un total de 1.689 recàrregues de 108 usuaris distints, de les quals 476 corresponen al punt de recàrrega del carrer Corts Valencianes, 497 al punt del carrer Gandia, 479 al de mestre Giner i, per últim, 237 al punt de Marquesa Montortal.

Pel que fa a la mitjana de temps de recàrrega utilitzat, se situa en 180 minuts, sent el punt del carrer Mestre Giner on durant major temps solen estar les persones usuàries amb el vehicle connectat amb una mitjana de 258 minuts. El consum total de Kwh en este primer any se situa al voltant dels 19.252 KwH, front els 2800 KwH de 2020, el que ha permès un estalvi d’emissions a l’atmosfera de 22.333 kg de CO², el que equivaldria al CO2 que emetria un vehicle recorrent 100.000 km.

Convé recordar que cadascun dels punts permet una càrrega semirràpida per a dos vehicles simultàniament i de forma gratuïta. És a dir, amb uns 60 minuts de càrrega es pot obtindre una autonomia d’aproximadament 130 km. El funcionament del sistema és molt intuïtiu i permet carregar el vehicle mitjançant una aplicació de mòbil o amb una targeta identificativa.

Paco Salom, alcalde de Carcaixent, ha fet un balanç molt positiu de l’ús dels punts de recàrrega durant 2021, "és evident que qualsevol xifra de 2020, fortament marcat per la pandèmia, l’hem d’agafar amb cura, però l’augment de persones i recàrregues durant l’any passat és un bon indicador de la bona acceptació de la iniciativa i que cada vegada és més habitual veure vehicles elèctrics o híbrids pels nostres carrers, amb les bones repercussions que això té per al Medi Ambient i la nostra salut".