La carretera CV-655 entre Ontinyent i Fontanars dels Alforins es tallarà des de dilluns i durant quatre mesos per obres de millora

La Diputació de València iniciarà el proper dilluns 26 de febrer les obres de millora de la carretera CV-655 entre Ontinyent i Fontanars dels Alforins. Es tracta de la carretera que comunica el Pou Clar amb Fontanars, i que afectarà als termes municipals d’ambdues localitats. Al terme d’Ontinyent s’ampliarà l’estructura sobre el barranc de Berberana, mentre que a Fontanars s’ampliarà la via, es pavimentarà i es millorarà el drenatge en l’accés al municipi. Està previst que les obres obliguen a tallar la via fins al proper 17 de juny.

La Vicepresidenta 1a de la Diputació de València i diputada pel partit judicial de La Vall d’Albaida, Natàlia Enguix, explicava que “és una actuació que finança i executa l’àrea de carreteres de la Diputació que gestiona la diputada Reme Mazzolari, dins d’un projecte que suposa la inversió de 2’4 milions d’euros en millores de seguretat vial en quatre carreteres de La Vall d’Albaida i La Costera”.

Reme Mazzolari, diputada de carreteres i vicepresidenta 2ª de la Diputació, explicava que “l’actuació que comença aquest dilluns és la segona d’un conjunt d’intervencions que es duen a terme en Moixent, Fontanars dels Alforins i Ontinyent. És molt important tindre unes bones comunicacions que faciliten la mobilitat, i especialment important quan el que estem comunicant són pobles amb la seua capital de comarca, com es aquest cas”, explicava.

El regidor de Territori d’Ontinyent, Óscar Borrell, explicava que “En la part que afecta al terme d’Ontinyent permetrà facilitar la circulació en un tram on actualment no poden creuar-se dos vehicles pesats de forma adequada, i per tant esta intervenció és una bona notícia per a la seguretat i comoditat d’esta carretera i per a les comunicacions viàries a Ontinyent”.

El tram afectat al terme d’Ontinyent es situa entre els punts quilomètrics 12’970 i 13’400, on es repavimentarà la via fins la intersecció amb la CV-668, i executant una cuneta de seguretat en la marge dreta en una extensió de més de 400 metres lineals. Al terme de Fontanars el tram afectat és el que compren el km 0 de la CV-655 fins la rotonda situada al km 1’550. Com a itinerari alternatiu, la Diputació ha comunicat que els desviaments tant cap a Ontinyent i Beneixama com en direcció a La Font de la Figuera empraran les carreteres CV-660 i CV-6551.