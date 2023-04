Catarroja estrena les visites guiades a la bandera republicana blasquista

Catarroja ha començat les visites guiades a la bandera republicana blasquista que presideix una de les sales de l'antic ajuntament de la localitat del Horta Sud, situat en la plaça Llotgeta, en ple barri històric de Barraques. Des de la regidoria de Regeneració Democràtica s'ha programat una sèrie de visites que han començat aquesta setmana. Es tracta d'una peça de la història del municipi confeccionada per a homenatjar l'arribada de les restes mortals de Vicente Blasco Ibáñez a València i que va ser cedida recentment per la família de Fernando Ribes, alcalde de Catarroja en 1933, sent restaurada amb fons municipals a causa del seu gran valor.

Les visites guiades, que ja han esgotat les places de reserva, han començat aquesta setmana amb les primeres 15 persones que durant 40 minuts, han sigut traslladades al context de l'època per les paraules de l’historiador, Tono Vizcaíno, especialitzat en temes de memòria democràtica. La figura de Blasco Ibáñez és el fil conductor de la visita, tant el seu paper polític en la I República com la seua influència en la II. La ruta s'inicia en la mateixa plaça de la Llotgeta, on s'ha explicat l'edifici que va acollir l'Ajuntament fins a principis dels 80 i posteriorment els jutjats, ara és seu de la Policia Local. Allí es visita el Saló de Plens, on s'expliquen els murals així com les diferents campanyes de restauració i l'obra de Juan Olivares que presideix la sala, recentment adquirida pel Consistori. Posteriorment, la visita contínua en l'antic despatx d'alcaldia, on es troba emmarcada la bandera de 2,56m x 1,57m, la qual llueix amb l'esplendor del primer dia gràcies als treballs de restauració.

Des que l'Ajuntament anunciara, a través de les seues xarxes socials i canals oficials, les visites guiades a la bandera republicana l'expectació no ha fet més que créixer, esgotant-se les places per a conéixer més sobre la seua història i tot el context que l'envolta. Per aquest motiu, des de la regidoria de Regeneració Democràtica s'ha volgut ampliar el nombre de visites, amb una nova data el 31 de maig a les 18 hores i la previsió de programar un nou cicle després de l'estiu.

Les persones interessades a realitzar la visita poden fer-ho enviant un correu electrònic a carrers@catarroja.es o telefonant al 664.41.20.98. Aquesta activitat està oberta a totes les persones interessades sense ser obligatori que siguen residents a Catarroja, ja que l'exposició ha despertat un gran interés en la comarca, per ser una part de la història de la mateixa a principis del segle XX.