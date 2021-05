La CHX realitzarà tasques de sanejament al pantà de Bellús davant les queixes de veïns de diversos pobles

La directora general de Avant, l’Agenda Valenciana Antidespoblament, Jeannette Segarra, s’ha reunit amb el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), Miguel Polo, traslladant-li el malestar en el qual viuen algunes poblacions confrontants al pantà de Bellús per les males olors, els mosquits, entre d'altres.

Segarra ha planejat les necessitats d’adequar el pantà per a poder millorar les condicions dels i les habitants dels municipis confrontants, que “són els que pateixen aquests problemes” i ha assegurat que aquesta zona “té un gran potencial i es pot revitalitzar, per exemple, creant rutes, esports aquàtics, etc.”

El president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha assegurat que es posaran en marxa quatre mesures per a millorar les condicions de l’embassament i que, en breu, es duran a terme tècniques innovadores en el llit del pantà per a netejar-lo i millorar d’aquesta manera la qualitat de l’aigua.

D’altra banda, la presa de Bellús té una única presa d’eixida, i pròximament es realitzarà una multipresa per a poder extraure l’aigua des de la capa que tinga millor qualitat.

Jeannette Segarra també ha destacat que el president de la Confederació ha assegurat que hi haurà millores en la depuració i els col·lectors que aboquen en el riu, així com que s’augmentarà la capacitat de l’embassament, encara que per a això s’ha de construir un viaducte per a les vies del tren.

La directora d'Avant s’ha mostrat satisfeta d’aquesta reunió pel compromís del president de la Confederació de visitar pròximament la zona, i reunir-se amb responsables municipals de les poblacions més pròximes al pantà per a informar-los de les actuacions que es duran a terme i esmenar els problemes que hi ha actualment.