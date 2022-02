Ciudadanos abandona el govern de Rocafort i deixa en minoria a PP i Vox

Els dos regidors de Ciudadanosque formaven part del govern de Rocafort, encapçalat pel PP i que integra també a Vox, han anunciat que abandonen l’executiu local per "la desconfiança i la falta de transparència de l’alcalde". Amb aquest moviment el govern de dretes quedarà en minoria amb cinc regidors (4 PP i 1 Vox), enfront dels huit que conformaran ara l’oposició (5 PSPV, 2 Cs i 1 EUPV-Podem).

En un comunicat la formació taronja ha anunciat la decisió dels seus dos regidors, Guillermo José Gimeno (alcalde de la localitat gràcies al pacte de dretes fins el mes d’agost passat) i Rosario Marco Cabello. L’escrit motiva la decisió en què haja transcendit que l’alcalde, Agustín Aliaga (PP), "arribara a registrar un document per a retirar-los la meitat de les seues competències i de les explicacions inversemblants del mateix Aliaga en el Ple del passat 25 de gener, els nostres regidors han decidit abandonar el govern de l’Ajuntament de Rocafort".

Asseguren que "malgrat les dificultats, s’ha continuat lluitant per mantindre el pacte. No obstant això, actuacions com aquesta última impossibiliten la vigència d’aquest. A partir d’ara des de l’oposició, Ciudadanos es compromet a continuar treballant pels interessos de Rocafort i de tots els seus veïns i veïnes".

I és que el govern de PP, Ciudadanos i Vox ja ha patit diversos embats durant aquesta legislatura. Així, després dels dos primers anys de legislatura, a l’abril de 2021 el llavors alcalde Guillermo José Gimeno (Cs) va retirar les competències a la regidora d’Urbanisme del PP, Susana Martínez, per "pèrdua de confiança" davant "seriosos errors" en la seua gestió. Amb aquesta decisió Gimeno va oferir les competència al regidor de la ultradreta de Vox, que va rebutjar assumir-les. L’alcalde va tornar a oferir el departament al PP perquè el gestionara un altre edil, però els populars també es van tancar, finalment va ser la pròpia formació taronja qui es va quedar el departament.

Aquesta crisi es va allargar fins al mes d’agost amb reorganitzacions de govern que van arribar a qüestionar que ciudadanos arribara a donar suport al nomenament del següent alcalde del PP, Agustín Aliaga, no obstant això aquest suport va tindre lloc i es va aconseguir produir el relleu. No obstant això el suport ha durat només cinc mesos mes i Ciudadanos ha decidit deixar el govern d’Aliaga en minoria, i que encara dependrà dels vots de Cs per a mantindre l’estabilitat.