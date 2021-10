Ciudadanos demana a l’alcalde de Xàtiva que retire les competències a la regidora trànsfuga que ha abandonat el partit

La tensió dins del govern de Xàtiva entre el ja únic regidor de Ciudadanos, Juan Giner, i la seua excompanya de formació, María Beltrán, és palpable.

Així ho ha demostrat Giner en una entrevista a Xtradio on ha afirmat que demanarà a l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà (PSPV) que li retire les competències a Beltrán, que actualment gestiona les àrees de Falles i Gran Teatre.

Després de que el propi alcalde, després de que Beltrán anunciara que abandona Ciudadanos, assegurara que aquesta crisi al partit taronja no anava a suposar la retirada de les competències a cap dels dos regidors, Juan Giner ha demanat que li siguen retirades ja que la considera una "trànsfuga".

I és per això que el portaveu de la formació taronja ha explicat que "el partit li ha demanat que lliure l’acta [de regidora] de forma reiterada, tant a nivell municipal com autonòmic". No obstant també ha reconegut la seua falta de força per pressionar a Roger Cerdà perquè "a mi no se’m necessita per res" i "s’han assegurat un vot", donat que amb el vot de Beltrán el PSPV compta ja amb una majoria absoluta al ple municipal; així i tot Giner ja ha avançat que "la meua pretensió és que el govern seguisca sent estable".

El regidor taronja ha manifestat que "la disciplina de voto que fins ara tenia amb Ciudadanos ara la tindrà amb un altre partit", i així ha arribat a insinuar que Beltrán es presentarà en les pròximes eleccions amb el PSPV.