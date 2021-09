Una regidora de Ciudadanos i membre del govern de Xàtiva amb el PSPV abandona el partit

La regidora de Xàtiva María Beltrán, ha anunciat que abandona el seu partit, Ciudadanos, formació que governa a la ciutat al costat del PSPV. Beltrán, que també era coordinadora de la formació taronja a la comarca de la Costera des de març, ha argumentat el seu abandó de la formació amb un comunicat en el qual ha manifestat que "em sent una persona lliure per a prendre les meues pròpies decisions i, sé que estant en Ciutadans no podré expressar el que vull per a la meua ciutat", a més de que dins la formació "es prenen decisions sense comptar amb la meua opinió”.

Beltrán, que dins del govern municipal xativí gestiona l'àrea de Falles i Gran Teatre, passarà d'aquesta manera a ser regidora no adscrita, l'única en el ple municipal. Però l'anunci el donava a conéixer aquest cap de setmana després del ple municipal celebrat aquest dissabte, i així en el comunicat destacava que “he mantingut la disciplina de vot fins al final -s'ha abstingut en la sessió al costat del seu fins ara company de partit en la votació de les ordenances fiscals per a 2022-; però la situació ha arribat a un punt en el qual no té eixida. Es prenen decisions sense comptar amb la meua opinió, i no hi ha cap fet objectiu per a no continuar donant suport al govern”.

Aquest matís apuntat en el comunicat garantiria l'estabilitat del govern municipal del socialista Roger Cerdà davant un possible canvi de rumb de Ciutadans en la localitat, ja que amb el vot de Beltrán el PSPV mantindria una posició de majoria absoluta en el ple municipal.

Conclou la seua explicació manifestant que "presente la meua baixa perquè em sent una persona lliure per a prendre les meues decisions, i sé que estant en Ciutadans no podré expressar el que vull per a la meua ciutat amb el criteri que m'ha caracteritzat”, assegura Beltrán. “Ara em centraré al 100% a la meua ciutat, i prendré les decisions segons el meu criteri i el que pense que serà el millor per a Xàtiva”, ha manifestat María Beltrán.