El Clot de Galvany d'Elx compta amb 20 nous exemplars de l'ànec més amenaçat d'Europa

El paratge natural municipal del Clot de Galvany ha acollit la tradicional de solta de 20 nous exemplars de sarcet marbrenc, una espècie en perill críticd’extinció i l’ànec més amenaçat d’Europa. Aquesta vintena d’exemplars procedeixen de la cria en captivitat al Centre de Recuperació de Fauna 'La Granja' del Saler, òrgan dependent de la Generalitat Valenciana. Des de l’any 2020, s’han introduït 136 aus aquàtiques, a les quals s’afigen aquestes 20.

El regidor de Medi Ambient, Juan de Dios Navarro, ha assenyalat que l’Ajuntament d’Elx i la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori col·laboren amb el 'Projecte Life Sarcet marbrenc', per a la recuperació d’aquesta espècie d’anàtid en perill d’extinció. El projecte està inclòs en el Programa LIFE de la Unió Europea, un instrument de finançament dedicat exclusivament a projectes de medi ambient i d’acció pel clima.

Amb l’objectiu de garantir la introducció del sarcet al paratge, es va habilitar durant una setmana una gran gàbia a les tolles per a facilitar el període d’adaptació a l’entorn en el qual han sigut alliberades. A més, durant un temps se’ls aportarà una alimentació suplementària per a aconseguir l’èxit de la solta. Un altre treball realitzat per a garantir la supervivència d’aquestes aus i facilitar la seua reproducció en un entorn natural és la construcció de nius dins de l’aigua per a protegir les cries de potencials depredadors.

La part del sud-est espanyol és on habita la major part de la població d’aquesta espècie i ja es treballa en la seua recuperació de manera coordinada amb el servei de vida silvestre de la Conselleria de Medi Ambient.

El paratge del Clot de Galvany s’ha convertit en un refugi per a la recuperació del sarcet marbrenc i des que va començar el projecte l’any 2020 s’han comptabilitzat 25 llocades i 181 pollastres. L’acumulat entre 2005 i 2019 va ser de 19, i abans d’aquesta data no es té constància de reproducció en el paratge. Aquestes xifres manifesten la importància del projecte en la recuperació del sarcet marbrenc.

El projecte LIFE Sarcet marbrenc té l’objectiu de millorar l’estat de conservació de 3.000 hectàrees d’aiguamolls d’Espanya per a revertir el risc d’extinció de l’ànec més amenaçat d’Europa, en situació crítica a Espanya. Per això, ha emprés un conjunt d’accions per a reforçar l’estat de les seues poblacions al medi natural, millorar l’estat dels aiguamolls i el coneixement científic de l’espècie.

La sequera ha agreujat la situació dels aiguamolls de la península, que és l’hàbitat del sarcet marbrenc, cosa que ha afavorit que la majoria dels exemplars es troben als paratges del municipi il·licità, tant al Clot de Galvany com al Parc Natural del Fondo. Actualment, el Fondo és el principal refugi i salvaguarda de l’anàtid més amenaçat d’Europa, el sarcet marbrenc, que no sols acull la població més important d’Espanya, sinó del continent europeu.

A la Comunitat Valenciana el projecte està coordinat per la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i compta amb la participació del Ministeri a través de la Confederació Hidrogràfica del Segura i Tragsatec, la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, així com les organitzacions SEU/BirdLife i ANSE. Compta amb la contribució del Programa LIFE de la Unió Europea i de la Direcció General de l’Aigua. També col·labora la Universitat Miguel Hernández d’Elx