Comença el procés per a millorar el traçat de la línia Xàtiva-Alcoi amb expropiacions en 13 municipis

L'anhelada millora de la línia fèrria Xàtiva-Alcoi que ha dormit el somnis dels justos durant dècades sembla començar a despertar. La que seria la palanca d'aquesta actuació que passa per la millora del traçat que afecta quatre comarques és la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, de la relació de béns i drets afectats per les expropiacions que realitzarà Adif per a executar el nou recorregut.

Aquesta primera fase afecta una superfície de 132.000 metres quadrats de 13 municipis entre Xàtiva i Ontinyent. Concretament són 346 béns afectats dels termes municipals de Xàtiva, el Genovés, Benigànim (la localitat amb més afeccions, 192), Quatretonda, la Pobla del Duc, Otos, Montaverner, el Palomar, Bufali, Albaida, Benissoda, Agullent i Ontinyent.

Els afectats, a partir d'aquest dimecres podran consultar les afeccions en els seus respectius ajuntaments, al Portal de Transparència de la web d'Adif, a la Subdelegació del Govern i en la Subdirecció de Projectes de Superestructura d'Adif. Per a presentar en el seu cas possibles al·legacions tenen un període de 15 dies.

150 milions de inversió

El mes de juny passat Adif va anunciar una inversió de 150 milions d'euros en el projecte de millora i modernització integral de la línia fèrria entre Xàtiva i Alcoi per a obtindre una millora significativa tant del temps de trajecte com de les freqüències. Aquestes obres, segons l'empresa pública, seran la de major quantia de la història línia que uneix les províncies de València i Alacant per l'interior des de 1904.

La remodelació dels 67 quilòmetres d'aquesta línia fèrria, es dividiran en dues fases, primer la del tram Xàtiva-Ontinyent, que suposarà una inversió de 65 milions, i posteriorment la d'Alcoi-Ontinyent, amb 85 milions. Entre les actuacions concretes contempla la modernització de la via, així com altres actuacions en els túnels i en els passos a nivell.