Compromís estudia accions judicials per la gestió del Consell de PP i Vox de l'incendi de Tàrbena i demana la dimissió de la consellera

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, acompanyat pels diputats autonòmics Gerard Fullana i Paula Espinosa, així com pel diputat provincial Ximo Perles, s’han reunit a Xaló amb alcaldes i alcaldesses de la Marina Alta i la Marina Baixa per a avaluar conjuntament la gestió d el Govern de Mazón referida a l’incendi en la zona i les retallades autonòmiques en matèria de prevenció d’incendis.

En este marc, Joan Baldoví ha recordat que “PP i Vox han retallat en 2 milions d’euros les ajudes als municipis per a la prevenció d’incendis, en 13 milions d’euros la partida per a la contractació de bombers forestals i mitjans materials, i han fet una tisorada del 40% al pressupost de contractació de personal per a netejar camins i termes municipals via Labora, que tan necessari és per als ajuntaments. Eixe és el panorama respecte a fer front al foc d’un govern negacionista del canvi climàtic, que manipula els nivells de risc d’incendi i permet que, en dies d’alt risc, es facen cremes agrícoles”.

En la reunió han participat els alcaldes i alcaldesses de Xaló, Alcalalí, Ràfol, Dénia, Orba, Gata, Jesús Pobre, Els Poblets, Ondara, Vall d’Ebo, Pedreguer i Altea i han mostrat una “profunda preocupació per les retallades de PP i Vox en els dispositius de prevenció d’incendis i en el desplegament de mitjans per a fer-los front, ja que eixa retallada afecta de manera sagnant als municipis de menys de 5.000 habitants”. Han constatat també “la indignació més absoluta perquè el Govern de Mazón no haguera prohibit les cremes agrícoles en uns dies amb unes condicions meteorològiques que apuntaven a la necessitat de prendre mesures en eixe sentit”. Així mateix han expressat “la manca de previsió per a fer front a possibles nous incendis en unes comarques on la sequera està sent especialment intensa”.

Compromís ha registrat a les Corts Valencianes sol·licituds de respostes concretes a este incendi: quines foren les raons per les quals Emergències tenia decretat risc d’incendi baix i mitjà, mentre AEMET advertia de risc molt alt, i de qui és la responsabilitat; i per què no es van prohibir les cremes agrícoles, sabent quines eren les condicions de sequera i les elevades temperatures. A més la consellera de Justícia i Interior, haurà de retre comptes en l’hemicicle parlamentari sobre quina és la política del Consell sobre extinció i prevenció d’incendis.

Joan Baldoví ha explicitat que “estem estudiant accions judicials per la forma de procedir del Govern de PP i Vox respecte a l’incendi que ha afectat Tàrbena, Xaló, Alcalalí i Parcent i demanem la dimissió de la consellera de Justícia i Interior”.