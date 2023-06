Compromís i PSPV signen el pacte de govern d'Altea

Altea tindrà quatre anys més de govern progressista i s'allargarà fins als 12 el període amb alcaldia de Compromís. Això serà gràcies a l'acord al qual han arribat aquesta formació i el PSPV, complint el Pacte del Botànic que aposta per possibilitar governs d'esquerres allà on se sume suficient majoria.

El pacte ha sigut rubricat per Diego Zaragozí (Compromís) i Deo Sánchez (PSPV) per a començar un nou mandat en el qual Zaragozí serà l'alcalde, rellevant a Jaume Llinares, el seu company de partit. El document que servirà com a base de la gestió municipal a partir del pròxim dissabte ha sigut rubricat en el nou Passeig de la Platja del Bol, davant la recentment inaugurada escultura 'El Abraç' de Pepe Azorín.

“Des del partit socialista volem en primer lloc manifestar la nostra satisfacció per haver sigut capaces de formar de nou un govern de progrés i d'esquerres. Un govern que ha de servir de mur de contenció enfront dels quals s'estan formant de dretes a nivell provincial i autonòmic” ha manifestat Deo Sánchez.

El pacte de govern no implicarà relleu en l'alcaldia ja que aquesta, com s'estipula en el Pacte del Botànic, l'ha d'exercir aquella formació que ha aconseguit més edils en el ple, Compromís en aquest cas amb 9 enfront dels 3 del PSPV.

Per part seua, Diego Zaragozí, també manifestava satisfacció pel pacte i indicava, “crec que hem sigut les dues parts realistes i generoses. Entenem que tots els regidors, tant els del PSOE com els de Compromís, hem de treballar per la millora del nostre municipi”.

“Estem molt contents de la forma en què s'ha fet el pacte perquè abans de parlar de persones i de càrrecs hem parlat de forma de gestió, de com hem de treballar durant la legislatura. Hem abordant també la filosofia de com tindre una bona relació, que és també molt important. Crec que treballarem amb bona sintonia junts i sumarem per a treballar bé”. Ha afegit el número u de Compromís.

Segons ha avançat Zaragozí, serà en un ple el divendres 23 de juny quan es coneguen les delegacions de cadascun dels edils que formarà part del nou equip de govern.