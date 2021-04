Compromís per Catarroja demana retirar la medalla a Joan Carles I, concedida a la fi de la dictadura franquista

Compromís per Catarroja ha presentat de cara al ple ordinari del mes d'abril una moció per a demanar al ple de l'ajuntament la retirada de la medalla de la Vila de Catarroja a l'actual rei emèrit, Joan Carles I, concedida en 1972, a la fi de la dictadura franquista.

En l'argumentació de l'escrit s'assenyala que aquesta retirada es proposa atenent “que no es compleixen els mèrits que acrediten aquesta concessió atorgada el 17 de juny de 1972”. A més aquesta distinció també va ser concedida en la mateixa sessió plenària al dictador Francisco Franco, però en aquest cas ja va ser revocada en 2012, també a proposta del grup municipal de Compromís, en compliment de la Llei de Memòria Històrica.

Segons la moció “les últimes informacions aparegudes als mitjans i confirmades per la casa reial, evidencien que qui va ser príncep d'Astúries, Joan Carles I i actual rei emèrit del Regne d'Espanya no reuneix els requisits establits pel reglament vigent especial d'Honors, recompenses i distincions de l'Ajuntament de Catarroja, aprovat pel Ple de la corporació en la sessió ordinària celebrada el 29 d'abril de 1988″.

Així mateix, aquest reglament estableix que “l'ajuntament de Catarroja considera un deure moral honrar públicament en aquelles persones que, per les seues elevades virtuts cíviques i la seua excepcional actuació en la societat, constitueixen un alt exemple que imitar, digne de públic reconeixement perquè les seues accions repercuteixen en l'engrandiment de la pàtria i del poble on van nàixer o en el qual van desenvolupar les seues activitats”.

La moció, presentada el 14 d'abril, 90 aniversari de la proclamació de la II República, suposa també, segons explica la coalició, la reivindicació per part del grup municipal de Compromís dels valors republicans de llibertat, igualtat i fraternitat entre les persones i també des del poble valencià a la resta de pobles del món. Uns valors que també han de protagonitzar la relació entre la ciutadania i les persones que el poble designa per a exercir tasques de govern que s'han de sotmetre a la voluntat popular i que en cap cas han d'ocupar els seus càrrecs per raons purament familiars.