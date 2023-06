La Confederació Hidrogràfica inicia la retirada d'emergència d'una espècie invasora al tram final del Xúquer a Cullera

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) ha posat en marxa aquesta setmana una intervenció d'emergència per a retirar la població d'azolla filliculoides. Es tracta d'una falaguera flotant exòtica, originari de Sud-amèrica i que prolifera en aigües lentes i eutrofitzades, que ha provocat l'aparició d'una capa verdosa en el tram final del riu Xúquer, aigües amunt de l'assut de Cullera.

L'actuació compta amb un pressupost aproximat de 40.000 euros i els treballs tenen l'objectiu de retirar aquesta espècie exòtica invasora al més prompte possible per a evitar perjudicis mediambientals en les aigües.

L'equip de treball que s'ha desplaçat fins a la zona afectada està compost per una xicoteta embarcació que espenta les falagueres flotants fins a la riba, on són retirades per una retroexcavadora. Al mateix temps, s'estan col·locant barreres flotants en diversos punts d'aquest tram del riu Xúquer per a evitar l'expansió i proliferació de l'azolla. L'actuació que s'està desenvolupant respecta els cabals ecològics circulants pel riu Xúquer alhora que no impedeix l'atenció de les demandes.

Dimecres passat 14 de juny, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va rebre un avís sobre l'aparició d'una capa verda flotant en el tram final del riu Xúquer. Un equip tècnic es va traslladar immediatament fins a la zona i va constatar que aigües amunt de l'assut de Cullera existien uns 500 metres de llit ocupats, majoritàriament, per azolla.

Durant la inspecció, els tècnics de l'organisme van observar que, aigües avall de l'assut, la població s'anava esvaint, arribant a desaparéixer quasi per complet en la localitat de Fortaleny. Tampoc es va detectar la presència d'aquestes falagueres flotants ni en l'assut de la Marquesa ni en la desembocadura del riu. Cal destacar que aquestes taques verdes provocades per la proliferació de azolla van desaparéixer de manera natural, arrossegades pels corrents, entre el dijous i el divendres de la setmana passada. Aquest mateix dilluns, la presència de les falagueres flotants va tornar a ser significant i és per això que s'ha aprovat una obra d'emergència en la zona amb l'objectiu de resoldre el problema durant els pròxims dies.

Origen de l'azolla

Segons la informació recopilada des de la Comissaria d'Aigües, l'aparició d'aquesta espècie en aquest tram del riu Xúquer es deu a les fortes pluges de les últimes setmanes. Les abundants precipitacions han produït arrossegaments molt considerables en els sòls que han transportat fins al llit gran quantitat dels nutrients favorits de la falaguera flotant: nitrogen i fòsfor, provinents dels camps agrícoles de l'entorn.

D'altra banda, l'augment de la temperatura dels últims dies també ha pogut afavorir un ràpid creixement de la azolla, que pot duplicar fàcilment la seua biomassa si les condicions de llum i nutrients ho permeten. En aquest sentit, l'organisme recorda que els problemes més greus que es produeixen en la conca del Xúquer quant a la qualitat de les aigües no tenen relació directa amb els abocaments puntuals, sinó amb aquesta mena d'abocaments difusos i de difícil control, que només es poden evitar amb unes bones pràctiques agrícoles.

En el document 'Protocol de prevenció, detecció precoç i control de Azolla (Falaguera d'aigua)' elaborat al novembre de 2020 pel Grup de Treball d'Espècies Exòtiques Invasores, Comité de Flora i Fauna Silvestres, integrat en el MITERD, se cita textualment que “per a evitar la proliferació de la azolla es fa imprescindible l'establiment d'una zona d'amortiment en les conques d'alimentació dels embassaments, en la qual les labors agrícoles i ramaderes han de ser regulades de manera restrictiva, de manera que es disminuïsca o elimine completament l'aportació dels nutrients necessaris per a la supervivència i desenvolupament d'aquesta espècie”.