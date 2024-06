La Confederació del Xúquer intensifica per la sequera la vigilància en els embassaments per a controlar el nivell d'oxigen de l'aigua

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) ha intensificat la vigilància sobre la qualitat de les aigües en quatre dels seus embassaments, per a controlar les possibles afeccions que pogueren produir-se sobre la fauna piscícola, a conseqüència dels baixos nivells d'aigua emmagatzemats a causa de la greu sequera que pateix gran part de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer.

Els mostrejos es realitzen una vegada per setmana en els embassaments de Bellús, Beniarrés, María Cristina i Ulldecona, els més sensibles en el seu estat actual, i serveixen per a realitzar un exhaustiu seguiment dels nivells d'oxigen en l'aigua. Al mateix temps, l'Organisme ha sol·licitat a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori de la Generalitat Valenciana els permisos pertinents per a efectuar, en cas que la situació ho fera necessari, un despesque selectiu en aquests embassaments, amb l'objectiu d'evitar una mortaldat de peixos i impedir així una contaminació per putrefacció de la matèria orgànica que poguera comprometre la garantia de qualitat de l'aigua.

Malgrat que les precipitacions dels últims dies han donat un respir en bona part de la Demarcació, la situació continua sent preocupant en diverses unitats territorials pel que, tal com estableix el Pla Especial de Sequera, s'ha procedit a intensificar els treballs de control i seguiment en els embassaments. “Fonamentalment mesurem els nivells d'oxigen en l'aigua, encara que també altres paràmetres com la temperatura, la clorofil·la i el pH. Són característiques que ens permeten conéixer i avaluar l'activitat biològica de l'embassament i saber com afecta la disminució del volum d'aigua emmagatzemat sobre la fauna present, especialment sobre els peixos”, expliquen des de l'Àrea de Qualitat de les Aigües.

Aquests mostrejos, que complementen als treballs dels programes de seguiment que realitza la Confederació al llarg de tot l'any, també serveixen per a controlar un altre tipus de paràmetres químics, com poden ser els nitrats i l'amoni, que estan directament relacionats amb l'activitat biològica en l'embassament. “És un treball de prevenció i anticipació. Comptem amb diversos embassaments que han perdut molta aigua durant els últims mesos, però que continuen amb els mateixos organismes vius i substàncies que abans. Per tant, l'objectiu és evitar que es produïsca una explosió biològica en aquestes masses d'aigua, que vindria acompanyada d'una mortaldat piscícola i d'una molt probable contaminació per putrefacció que comprometria el seu ús”, subratllen.

Retirada de fauna piscícola en embassaments

La solució per a evitar aquesta situació, en cas necessari, passaria per una extracció controlada i selectiva de fauna piscícola en els embassaments més afectats per la sequera, preservant les espècies autòctones i sacrificant als exemplars d'espècies al·lòctones retirats, segons el que s'estableix per la legislació vigent.

Cal destacar que aquests treballs es duran a terme prenent com a base l'estudi de seguiment de la biomassa piscícola que l'Organisme ha realitzat en els últims anys, utilitzant les millors tècniques disponibles de ecosondeig amb sonda multifeix, que ha permés conéixer la tipologia i quantitat d'espècies piscícoles presents en cada embassament. “Sobre la base dels resultats obtinguts en aquest estudi hem pogut establir uns llindars mínims que es poden aconseguir en els embassaments sense que es produïsquen afeccions negatives sobre la fauna piscícola. Beniarrés, Bellús, María Cristina i Ulldecona són els més vulnerables actualment i per això hem intensificat els controls”, indiquen des de l'Àrea de Qualitat de les Aigües.

Amb l'objectiu d'informar de la situació als actors interessats, la Comissaria d'Aigües s'ha reunit aquest dilluns, de manera telemàtica, amb les principals organitzacions ecologistes del territori, AEMS-Ríos amb Vida, Xúquer Viu i Fundació Limne, per a explicar els treballs posats en marxa en els embassaments i detallar com està previst que es desenvolupen els possibles despesques.