Conselleria col·loca l'estructura de la passarel·la de ciclovianants sobre el barranc del Carraixet entre Alboraia i Almàssera

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha procedit a col·locar en la seua posició definitiva sobre el llit del Barranc de Carraixet, la passarel·la que dóna continuïtat a la connexió ciclopeatonal de la Via Xurra entre Alboraia i Almàssera.

Miguel Chavarría Díaz va visitar el muntatge de l'estructura al costat de part de la Corporació Municipal, i va celebrar la recuperació d'aquesta connexió entre Alboraia i Almàssera, especialment per a "millorar la seguretat de ciclistes i vianants, evitant el perill del pas existent en el qual convivia el carril bici amb la carretera, i aconseguint una connexió més àmplia, per als vianants i sostenible".

La passarel·la ha sigut fabricada en taller i muntada després en el marge nord del Barranc. Per a això ha sigut necessari el treball simultani de tres grues de gran tonatge capaces de desplaçar les 160 tones que pesa la passarel·la, la coordinació d'un personal altament qualificat i el desenvolupament de treballs de gran precisió, com ha explicat la directora general d'Obres Públiques Transport i Mobilitat Sostenible, Roser Obrer, que ha fet seguiment d'aquest procés acompanyada pels alcaldes d'Alboraia i Almàssera, Miguel Chavarría i Ramón Puchades.

Aquesta actuació s'emmarca en els objectius del departament que dirigeix el conseller Arcadi España de desenvolupar una xarxa de vies de ciclovianants al llarg de tota la Comunitat Valenciana i compta amb un pressupost de prop de 1,6 milions d'euros finançat conjuntament per la Generalitat i els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).

La Via Xurra s'ha convertit en una via de ciclovianants que ha aprofitat el traçat històric de l'antiga línia del ferrocarril que connectava Aragó amb València, passant per municipis de la comarca de l'Horta Nord, com Almàssera, Alboraia, Meliana o Rafelbunyol. Aquesta via és utilitzada per a fins lúdics, però també per la seua connexió directa amb València que permet els desplaçaments de curt recorregut tant a peu com amb bicicleta.

En l'actualitat, el carril de ciclovianants de la via Xurra està interromput longitudinalment en el punt d'encreuament del barranc del Carraixet. Per a poder creuar aquest llit, els usuaris han de desviar-se cap a la carretera CV-311, usant un carril bici pel marge dels brins del riu i pas per l'estructura existent de la CV-311.

Per a evitar aquesta situació i unir de manera sostenible els dos marges, s'estan construint aquesta passarel·la al voltant de l'àmbit d'influència del Barranc del Carraixet al seu pas pels municipis d'Alboraia, Almàssera i Tavernes Blanques. La longitud del Barranc inclosa en l'actuació és de 0,5 km aproximadament.

Estructuralment, es tracta d'un arc atirantat que salvarà la llum entre marges del Carraixet sense suports intermedis, evitant afeccions hidràuliques sobre aquest. El material triat ha sigut acer "autopatinable", que presenta un manteniment mínim, ja que s'autoprotegeix generant una pàtina d'òxid.