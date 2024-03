La conselleria construirà per gestió directa l'institut de Benicarló suprimit del Pla Edificant després d'al·legar l'ajuntament del PP

Després de presentar al·legacions l'Ajuntament de Benicarló -governat pel PP- contra la supressió de la Conselleria d'Educació del Pla Edificant de la construcció del nou IES Ramón Cid, pressupostat en 19,6 milions d'euros, la Generalitat s'ha compromés a executar les obres del nou centre per gestió directa.

Així ho va afirmar la setmana passada la portaveu del PP en la comissió d'Educació de les Corts, Beatriz Gascó, als representants municipals amb l'alcalde de Benicarló al capdavant, Juanma Cerdà, i a l'equip directiu del centre i els membres de l'AMPA en una reunió conjunta.

El govern municipal del PP en les seues al·legacions assenyalava que entre les raons esgrimides per a la supressió del projecte per lesivitat “únicament es refereix a l'existència d'una infracció de l'ordenament jurídic, per qüestions formals” i que no hi havia “cap altra lesió de l'interés públic diferent del propi interés públic en la preservació de la legalitat”. Amb tot l'Ajuntament es va oposar a la decisió d'Educació de la declaració de lesivitat del projecte i tots els grups de l'arc municipal van donar el seu suport a aquesta resolució.

El projecte del futur institut suposa una inversió global de 19.618.015,01 euros, que inclou l'enderrocament i reposició en el mateix solar de l'IES Ramón Cid que inclou 24 unitats d'ESO, 8 de Batxillerat, 12 unitats formatives i un menjador.

El portaveu en Educació de Compromís en les Corts, Gerard Fullana, ha assenyalat que el cas de Benicarló és “paradigmàtic” i que “fins i tot les alcaldies que ostenta el PP han de lluitar contra el govern de Mazón per a garantir la construcció d'un centre educatiu per la via ràpida, que no és una altra que el Pla Edificant”.