Conselleria invertirà 3,6 milions a rehabilitar la residència per a persones majors dependents de Xelva

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha tret a licitació les obres de rehabilitació de la residència per a persones majors en situació de dependència del municipi de Xelva, amb un pressupost previst de 3,6 milions d'euros.

Aquest projecte està inclòs en el Pla Convivint d'Infraestructures de Serveis Socials 2021-25 i respon a la necessitat de dotar als municipis de la Comunitat Valenciana de suficients places públiques d'atenció a les persones majors, tenint en compte, a més, les noves necessitats que han sorgit arran de la pandèmia per la COVID-19.

En aquest sentit, s'aposta per un nou model de centres formats per mòduls convivencials, en els quals es puguen produir confinaments en mòduls aïllats en unes condicions d'habitabilitat, seguretat sanitària i convivència adequades.

En concret, l'actuació licitada consistirà en la rehabilitació de l'edifici ja existent, situat en el nucli urbà de Xelva, al qual s'afegirà un nou edifici de tres plantes comunicat amb el primer.

La planta baixa de l'edifici acollirà les zones de convivència i activitats de les persones residents, com el menjador i cuina, sala d'activitats, gimnàs, sala polivalent i perruqueria, així com l'àrea sanitària amb consulta mèdica, infermeria, consulta de podologia i especialitzada, a més d'un dormitori medicalitzat d'atenció 24 hores. Així mateix, tindrà accés a una zona enjardinada.

L'edifici nou albergarà la nova zona residencial, amb tres ales de dormitoris. La planta primera disposarà d'un altre menjador i sala d'activitats perquè les persones residents puguen disposar d'espais on realitzar quasi totes les seues funcions socials durant el dia sense haver de canviar de planta. A més, aquesta distribució permetria aïllar la planta de la resta del centre en cas de necessitat.

En la rehabilitació de la residència per a persones majors de Xelva s'ha tingut en compte també la sostenibilitat energètica del centre, per la qual cosa s'instal·laran plaques fotovoltaiques i un camp solar de plaques com a font d'energia per a aigua calenta.