El Consorci del Millars realitzarà nous estudis per a la conservació de la llúdria en el paisatge protegit

La Junta de Govern del Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars ha acordat la realització d'un nou estudi per a continuar avançant en la protecció i conservació de la llúdria en aquest entorn natural.

La Junta de Govern s'ha reunit de manera telemàtica, presidida per l'alcalde de Vila-real, José Benlloch, per a aprovar diferents assumptes entre els quals destaca la contractació d'un estudi sobre la dieta anual de la llúdria en el paisatge protegit. La investigació, que realitzarà el biòleg Manuel Peris Bruno, té una duració prevista d'un any i l'objectiu principal serà l'estudi de l'alimentació dels exemplars de llúdria que habiten en el paisatge protegit a través de l'anàlisi de la seua femta. D'aquesta manera, es podran detectar els canvis en l'alimentació d'aquests mamífers al llarg de l'any, la disponibilitat de preses o la possible presència d'elements contaminants que puguen ingerir.

Així les coses, aquest estudi suposa un pas més en el treball que al llarg de l'última dècada ha realitzat el Consorci del Millars per a la protecció d'aquesta espècie, amb el seguiment dels exemplars per part de la Guarderia Rural o la instal·lació de senyals verticals en les carreteres pròximes a l'espai natural per a previndre els atropellaments.

D'altra banda, en la Junta de Govern també s'ha acordat la realització d'una activitat de conscienciació i divulgació el pròxim 31 de gener amb motiu de la celebració del Dia de l'Arbre. L'activitat es desenvoluparà en la nova llacuna de la desembocadura del Millars en el terme de Borriana i participaran alumnes dels centres educatius Hortolans de Borriana, la Panderola de Vila-real, Penyeta Roja de Castelló i el Taller d'Ocupació d'Almassora.