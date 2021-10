El Consorci de Residus V5 instal·larà 185 contenidors per recollir oli de cuina usat i transformar-lo en biodièsel

El Consorci de Residus V5-COR ha adjudicat a la signatura Remittel el servei de recollida separada i gestió d’oli de cuina usat en l’àmbit domèstic dels 93 municipis valencians que el formen.

La signatura del conveni d’aquest nou servei s'ha fet a Xàtiva, i en ell han participat, entre d'altres, l’alcalde i també president del V5-COR, Roger Cerdà; la regidora de medi ambient de Xàtiva, Remedios Sinisterra; el gerent de Remittel, Norberto Soro; i el President del hòlding empresarial Nuova Sesac, Miguel Cases Martínez, al qual pertany aquesta companyia.

Un total de 185 contenidors quedaran instal·lats en aquests municipis de les comarques de la Safor, la Vall d’Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall de Cofrentes-Aiora. Els contenidors estaran instal·lats en les zones de major afluència de la població, repartits en zones estratègiques marcades pels diferents ajuntaments.

Segons Roger Cerdà, President del COR, “el nostre Consorci demostra una vegada més que està a l’avantguarda de la gestió de residus domèstics, arribant on uns altres no arriben, i oferint als nostres 93 municipis un servei integral, i cada vegada més complet per a fomentar el benefici ambiental del nostre territori”.

De bioresidus a biodièsel

Remittel forma part de Selev Biogroup, un grup empresarial especialitzat en sostenibilitat i economia circular, que ofereix solucions integrals i avançades per a la regeneració dels bioresidus. Aquest grup recull, transporta, separa i incorpora novament els bioresidus en el cicle econòmic, aportant valor afegit i avantatges mediambientals.

L’oli de cuina usat recollit procedent de les llars es transforma posteriorment en Biodièsel avançat de 2a i 3a generació. Reciclar aquests olis afavoreix la desacceleració del calfament global del planeta, la reducció de la petjada de carboni, així com a disminuir les emissions de CO₂ a l’atmosfera. Tal com comenta el gerent de Remittel, Norberto Soro “li donarem una segona vida a l’oli de cuina usat, ajudant així a cura del medi ambient i creant un model més sostenible i circular”.

A partir d’ara els particulars d’aquestes zones podran depositar les botelles tancades en les quals hagen emmagatzemat l’oli usat en uns contenidors estancs, preparats especialment perquè no existisquen ni fugides ni vessaments, amb una recollida setmanal de cadascun d’ells. La companyia adjudicatària realitza un seguiment d’incidències 24 hores i posa a la disposició dels usuaris i usuàries un telèfon d’atenció.

A més, la signatura Remittel aplicarà les millors pràctiques que “hem anat adquirint com a empresa líder en la recollida i gestió d’oli de cuina usat i que duem a terme en altres importants municipis de tota la Comunitat Valenciana, com per exemple són Alacant capital, Torrevieja, el Campello, Orihuela o Benidorm”, afig Soro.

Finalment, aquesta manera de tractar els olis de cuina domèstics usats és responsable social i mediambientalment, ja que “contribueix a reduir la petjada de carboni que els bioresidus podrien generar sobre el clima de no ser convenientment tractats”, finalitza el gerent de l’empresa.