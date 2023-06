Convoquen una marxa de l'Orgull a Nàquera després de vetar l'ajuntament de Vox i PP les banderes LGTBI en edificis municipals

Les associacions LGTBI Mirall Camp de Túria i Lambda han convocat una manifestació de l'Orgull aquest dimecres a Nàquera sota el lema 'Nàquera Orgullosa' després del veto del nou consistori liderat per Vox a la bandera del col·lectiu en els edificis municipals.

La convocatòria, que ha secundat el PSPV local i altres associacions, cerca “mostrar l'orgull i els colors” en aquesta localitat valenciana en la qual, des que es va conéixer el pacte, alguns veïns han penjat la bandera LGTBI dels seus balcons.

La marxa començarà a les 19.30 aquest dimecres des de la biblioteca municipal fins a la porta de l'Ajuntament, on Vox i PP han prohibit penjar la bandera LGTBI.

L'acord entre Vox i PP per a governar en aquest consistori inclou dos punts en els quals assenyalen que “segons el compliment de la llei de banderes”, no col·locarà les LGTBI “en balcons i façanes d'instal·lacions municipals” i substituirà les concentracions de 'No a la violència masclista' per 'No a la violència' o 'Condemnem tota violència'.

Dimecres passat, l'Ajuntament va negar que prohibisca l'ús dels senyals d'identitat del col·lectiu LGTBIQ+ en els diferents espais públics de la localitat, però va reiterar que seguirà el protocol de banderes en els edificis municipals “tal com es compleix en altres institucions”.

Mentrestant, el PSPV local va fer una crida perquè el veïnat de la localitat col·loque banderes LGTBIQ+ als seus balcons, terrasses o finestres, aprofitant la commemoració de l'Orgull.