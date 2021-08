La Cordà de Paterna es farà sense públic i tindrà un 20% menys de tiradors

La Cordà de Paterna 2021 se celebrarà a les 00.00 hores, no es permetrà l'entrada de públic, tindrà un 20% menys de tiradors, disposarà de 4 perímetres de seguretat, s'incrementen les mesures anticovid i els tiradors hauran de tindre la pauta de vacunació completa o un test d'antígens amb resultat negatiu

Així s'ha dictaminat en la Junta de Seguretat de la localitat, presidida per l'alcalde de Paterna Juan Antonio Sagredo i la Delegada del Govern, Gloria Calero, on s'ha ultimat el dispositiu de seguretat i el pla de contingència especial per COVID-19 que es desplegarà durant la Cordà d'aquest diumenge.

La reunió ha comptat també amb la presència del Subdelegat del Govern en funcions, Miguel Ángel Aragó, el Comissari Principal, Cap Superior de la Policia de la Comunitat Valenciana, Jorge Zurita així com membres de l'equip de govern i representants dels diferents organismes que conformen l'operatiu com a Policia Nacional, Policia Local, Consorci Provincial de Bombers, Protecció Civil o Consell Sectorial de la Cordà.

Tal com ha destacat l'alcalde durant la visita que han realitzat al carrer Major on se celebra la Cordà, “la Cordà de Paterna d'aquest 2021, serà una Cordà segura, valenta, simbòlica i exemplar que va suposar un punt d'inflexió per a la indústria pirotècnica i tot un referent i al·licient per als actes de foc de la resta de municipis de la Comunitat i d'Espanya”.

Respecte a les novetats d'enguany, el primer edil ha informat que “s'avança la seua celebració, passant de les 01.30 a les 00.00 hores, no es permetrà l'entrada de públic, tindrà un 20% menys de tiradors, disposarà de 4 perímetres de seguretat, s'incrementen les mesures anticovid, els tiradors hauran de tindre la pauta de vacunació completa o un test d'antígens amb resultat negatiu i es retransmetrà en directe a través de xarxes socials i d'una pantalla gegant en un espai delimitat amb aforament controlat”.

Per part seua, la Delegada del Govern, Gloria Calero ha afirmat que “està tot l'operatiu preparat per a tindre una bona Cordà des del respecte i compliment de totes les normes de seguretat i sanitàries al mateix temps que ha demanat responsabilitat individual i col·lectiva per a continuar gaudint d'aquest espectacle pirotècnic únic en el món”.

Enguany, el dispositiu de seguretat estarà compost per 35 agents de Policia Local, 50 efectius de Protecció Civil, una dotació de Bombers i 30 tiradors de seguretat mentre que el dispositiu sanitari comptarà, entre altres coses, amb 10 sanitaris, una posta sanitària en el centre de salut, una UVI, una ambulància i un hospital de campanya.

A més, també hi haurà un lloc de comandament i un protocol d'alerta a l'interior de la zona de foc que, en cas d'incidència tant al carrer com en algun domicili particular, permetria parar la Cordà en un màxim d'un minut per a donar accés als serveis d'emergència.