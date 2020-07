Cullera adverteix al sector de l'oci que “no li tremolarà la mà a l'hora de tancar aquells locals que siguen laxos" contra la COVID-19

L’Ajuntament de Cullera ha demanat als empresaris de l’oci nocturn que intensifiquen els controls i mesures de prevenció per a evitar contagis en les seues instal·lacions. Així ho ha traslladat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, als representants del sector a la ciutat en la reunió mantinguda en les dependències municipals. Una trobada a la qual també han assistit representants de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i de l’Àrea de Salut de la Ribera.

Les autoritats municipals han insistit que és responsabilitat dels empresaris el compliment de les normes a l’interior de les seues instal·lacions. Sent així han demanat que, de ser necessari, contracten a més personal per a controlar el compliment de les normes i han advertit que a l’Ajuntament “no li tremolarà la mà a l’hora de tancar aquells locals que siguen laxos en l’aplicació de la normativa vigent”.

A pesar que Cullera no es troba en una situació similar a la d’altres localitats, on la Conselleria de Sanitat ha decidit el tancament de bars i discoteques, les autoritats locals creuen que tota precaució és poca i assenyalen que l’aplicació estricta de les mesures beneficien, en primer lloc, als empresaris, perquè evitaran el tancament, i sobretot al conjunt de la societat, en evitar que estos espais es convertisquen en focus de contagi.

“Cal ser recelosos i actuar amb rigor per a protegir els nostres locals i la imatge turística de Cullera” ha manifestat l’alcalde Jordi Mayor qui ha recordat als presents que en molts casos les persones contagiades són asimptomàtiques, un dels motius pels quals és tan important extremar les precaucions.

El Cap de la Policia Local de Cullera, Juanjo Figueres, ha insistit que els locals han de cenyir-se a les activitats permeses per la seua llicència per a així evitar possibles riscos.

Per part seua, les autoritats sanitàries han afirmat que a Cullera la situació està controlada de moment però que això no és un indicador que les coses s’estiguen fent bé. Han volgut destacar la importància del bon ús de les mascaretes i el respecte de la distància social mínima, mesures de fàcil compliment que poden evitar que la situació a Cullera canvie d’un dia per a un altre creant-se nous rebrots.

Els empresaris del sector de l’oci nocturn s’han mostrat col·laboradors i han demanat a les autoritats que els resolguen alguns dubtes sobre les problemàtiques tractades en la reunió.