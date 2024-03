Cullera completa la restauració de l’ermita de Sant Vicent Ferrer del Brosquil

L’Ajuntament de Cullera ha completat la restauració del conjunt de l’ermita de Sant Vicent Ferrer del Brosquil amb la finalització de diversos treballs d’intervenció sobre les reixes ornamentals de la part superior de la façana. Una capella històrica que en els últims anys ha comptat amb diferents actuacions sobre la façana, l’espadanya o les seues campanes.

Aquesta última actuació s’ha dut a terme en dos fases. Primerament s’ha desmuntat la reixa original, situada sobre la porta principal de l’ermita, per tal de poder restaurar-la amb màxima seguretat. Per altra banda, s’ha realitzat un motle amb ferro forjat per tal d’aconseguir una rèplica d’aquesta reixa original ja restaurada per a ubicar-la en una finestra que romania tapiada.

Segons ha destacat la regidora de Patrimoni Històric, Silvia Roca, amb aquestes intervencions l’Ajuntament de Cullera conserva i posa en valor el patrimoni històric del municipi i les seues pedanies. Així, segons ha destacat, l’ermita està ja preparada en plenes condicions per a les festes del Brosquil que es celebraran del 30 de març al 2 d’abril.

Aquestes actuacions s’han dut a terme en el taller de l’escultor Jesús Martín ‘Chule’ i a través de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Cullera.

Restauració completada

Amb aquests treballs l'Ajuntament completa la intervenció de recuperació de la façana de l'ermita de Sant Vicent Ferrer que ja va encetar fa uns anys amb la restauració de la façana, de l'espadanya i del conjunt de campanes dins d'un programa de recuperació de les instal·lacions originals i de consolidació dels tocs manuals.

L'ermita de Sant Vicent Ferrer s'utilitza setmanalment per al culte per part dels feligresos del Brosquil i durant les festes de la pedania és el centre neuràlgic de les celebracions, motiu pel qual s'erigix en una de les construccions religioses més populars del municipi de Cullera.