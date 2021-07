Cullera ret homenatge a Enric Valor amb un monòlit a la plaça que porta el seu nom

Un monòlit d’Enric Valor (1911 - 2020) és la nova escultura a Cullera que, des d'aquest divendres, s'alça la plaça a la qual dóna nom el propi escriptor de Castalla. L’Ajuntament ha volgut posar en valor la figura de l’intel·lectual de Castalla que amb la seua labor, entre d’altres, ha ajudat a promoure la normalització de la llengua.

A l’acte de descobriment de l’escultura ha estat present Carles Valor, nét d’un referent de l’etnopoètica valenciana que ha salvat moltes de les paraules del diccionari valencià i ha recollit un munt de rondalles populars d’un valor incalculable per a la història del poble valencià.

De fet, Carles Valor ha destacat que “les rondalles són patrimoni cultural, hi ha paraules que si ell no hagués recollit haurien desaparegut”. El net del lingüista i lexicògraf també ha agraït a l’Ajuntament per posar en valor la simbologia del seu iaio després de la polèmica d’altres poblacions perquè “el meu iaio és patrimoni col·lectiu del poble valencià, la seua figura està per damunt de les disputes polítiques”.

Precisament, l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor, ha reivindicat que “hem vist en altres ciutats com hi ha qui vol fer desaparèixer la nostra història i els nostres referents. A Cullera a l'inversa. Som conscients del tresor que ens ha regalat Enric Valor al nostre patrimoni lingüístic, al valencià i a la cultura popular i per això li dediquem este monòlit".

A banda de l’escultura, el consistori també ha realitzat un mural a una de les entrades de la plaça amb una de les seues frases més cèlebres: “el meu ha estat un desesperat amor per la llengua i l’ofici d’escriure”.

Rehabilitació de la plaça

L’acte també ha servit per mostrar el resultat final de la reforma de la plaça Enric Valor després d’una remodelació integral executada durant els darrers mesos. En paraules del regidor d’Urbanisme, Bernat Escolà, "la reforma li ha canviat la cara a la plaça. Ara és un espai d'oci a l'aire lliure per a les famílies amb un parc infantil, una zona verda i una font ornamental".

La intervenció, dotada amb una inversió al voltant dels 350.000 euros gràcies al superàvit de l'exercici anterior, també ha comptat amb el condicionament i pavimentat del pàrquing de 200 places ubicat en el mateix emplaçament.