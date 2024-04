Dénia demana aportar 1.000 metres cúbics d'arena per la platja de Blay Beach, erosionada pels temporals

L'Ajuntament de Dénia sol·licitarà al Servei Provincial de Costes l'autorització per a realitzar una aportació de 1.000 metres cúbics d'arena a la platja de Les Marines, concretament en la zona de Blay Beach, per a condicionar de cara a este estiu este tros de la platja que es troba molt erosionat per l'acció dels temporals.

La setmana passada l'equip de Govern va mantindre una reunió amb la cap del Servei Provincial a Alacant, Rosa de los Ríos, qui va explicar que “el consistori pot demanar permís a Costes per a dur a terme esta actuació temporal, com a mesura d'urgència, mentres arriba el moment de l'execució de les obres de regeneració previstes en este tram del litoral denier”.

El Ple ordinari que tindrà lloc el dijous 25 d'abril aprovarà la sol·licitud d'autorització, que també inclou els treballs previs d'extracció d'arena de la zona d'Els Molins, al carrer del Llac Tiberiades, on s'acumula una gran quantitat d'arena.

Segons s'especifica en l'informe tècnic que acompanyarà la sol·licitud d'autorització “des de fa més de 6 anys, i agreujada la situació pel temporal Gloria que va tindre lloc l'any 2020, este tram de platja és inaccessible per a l'ús com a zona de bany, ja que la mar arriba fins als habitatges i no existix ja zona de platja”.