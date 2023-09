Descobreixen a Morella un dels dinosaures més grans d'Europa

La comarca dels Ports ha donat una nova mostra de ser una font inesgotable de fòssils de dinosaures. L'última mostra ha sigut la troballa de les restes d'un 'Garumbatitan', una nou espècie de sauròpode que seria un dels més grans que van trepitjar el que ara és Europa, i que va viure fa 122 milions d'anys, en el període del Cretàcic Inferior.

L'equip de paleontòlegs espanyols que ha descobert a aquest gegant l'ha batejat com Garumbatitan morellensis, fent honor així també a la localitat de Morella i la Mola de la Garumba, espai concret on s'han trobat les restes. Aquests treballs de la troballa ja han sigut publicats en la prestigiosa revista científica Zoological Journal of the Linnean Society.

El Garumbatitan tindria unes dimensions de més de 10 metres, amb vèrtebres de més d'1 metre d'ample, i un fèmur que podria tindre prop de dos metres.

Aquest dinosaure que vivia entre pantans probablement va quedar enterrat en el fang que estava molt estés en la zona, aquest ecosistema pantanós del període cretàcic ha convertit a Morella com una zona clau de jaciments de dinosaures.