Desconvocada la vaga de neteja a Oliva després d'aconseguir-se un principi d'acord entre treballadors i empresa

L'acord s'ha aconseguit després de cinc dies de vaga indefinida amb un seguiment del 100% de les 55 persones treballadores de Foment València Medi ambient, SL (FOVASA), empresa adjudicatària del servei de Neteja Viària i Recollida de Residus Sòlids Urbans de l'Ajuntament d'Oliva.

Isabel Amat, responsable sindical informa que l'empresa, en la reunió d'aquest dijous amb el comité de vaga, ha acceptat la proposta que la part social ja havia traslladat anteriorment. S'ha compromés a realitzar un increment salarial del 7% per a l'any 2024 amb efecte retroactiu des de gener per a Neteja Viària, per al 2025, 2026 i 2027 l'IPC real de l'any anterior i millora en la incapacitat temporal els 3 primers dies i diferents ajudes socials.

Respecte a la Recollida de Residus Sòlids Urbans, per al 2024 el 7%, per al 2025 el 4% de pujada i en 2026 i 2027 l'IPC real com a mínim del 1,5% i com a màxim el 5% i altres millores socials.

A més, l'empresa FOVASA retirarà les sancions interposades al personal, que s'han realitzat durant el transcurs de la vaga.

Josep Albors, secretari general de CCOO Hàbitat PV ha traslladat l'agraïment tant a les persones treballadores que han confiat en Comissions Obreres i a la ciutadania que s'ha solidaritzat amb el conflicte.

“Cal deixar clar l'efecte que tenen les adjudicacions públiques en la classe treballadora, no es pot licitar per un preu, i que li ho queden les empreses sobre la base d'una subhasta de rebaixes del preu original, perquè la diferència comporta a un conflicte laboral” ha emfatitzat Albors.