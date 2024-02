Diana Morant porta a Gandia el lliurament dels Premis Nacionals d'investigació que comptarà amb la presència dels reis d'Espanya

El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, encapçalat per l'ex alcaldessa de Gandia Diana Morant, portarà a la capital de la Safor el lliurament dels Premis Nacionals de Recerca 2023 que tindrà lloc el pròxim 14 de març, un acte que estarà presidit pels reis d'Espanya, Felipe VI i Letizia Ortiz.

Aquests guardons els concedeix el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, i són el reconeixement més important del nostre país a l'àmbit de la investigació científica. La ministra Morant ha destacat l'aposta d'aquest municipi valencià per polítiques públiques que tenen com a eix d'oportunitats per a la ciutadania la ciència i la innovació.

Per a l'alcalde, és “un honor acollir els Premis Nacionals d'Investigació, un esdeveniment que posa la nostra ciutat al mapa del talent i de la investigació d'Espanya. Serà una oportunitat única, ja que l'acte congregarà els millors investigadors i investigadores del país”. Prieto va agrair al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats que haja escollit Gandia per celebrar aquests prestigiosos guardons. “És un reconeixement a un municipi, que és Ciutat de la Ciència i la Innovació, que s'implica fermament en el coneixement com a generador d'oportunitats i de riquesa. Un municipi que, a més, ha sabut crear un important ecosistema d'R+D, amb les universitats, amb el Campus de Gandia de la UPV com a referent”.

Prieto ha recordat que a l'octubre, la ministra de Ciència ja va anunciar que Gandia comptaria amb una seu de l'Institut Oceanogràfic Espanyol, una institució dependent del Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), que s'instal·larà en l'entorn dels tinglados, aprofitant la trajectòria consolidada de la Unitat Mixta en Tecnologia per a Estudis Marins.

Premis Nacionals d'Investigació

La ministra Morant ha recordat que els Premis Nacionals d'Investigació “posen en valor el talent de les persones guardonades que, amb la seua tasca, contribueixen a l'avanç i el progrés de la nostra societat”. Aquests guardons, dotats amb 30.000 euros per a cada modalitat, distingeixen aquelles persones investigadores d'Espanya que destaquen per la seua trajectòria i rellevància internacional a les àrees d'investigació respectives. A més, les categories dels Premis Nacionals d'Investigació per a Joves, que porten nom de científiques il·lustres, reconeixen el mèrit de persones joves -amb edat màxima de 40 anys- que hagen aconseguit èxits rellevants en les primeres etapes de les seues carreres investigadores.

Aquest serà la tercera vegada que el lliurament d'aquests premis se celebra fora de Madrid. Les dues anteriors van tenir lloc a Alacant (edició 2022) i Barcelona (edició 2021).